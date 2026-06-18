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Fernando Cabada renunció a la gerencia general de Alianza Lima tras cambio en la Junta de Acreedores. (Foto: Alianza Lima)
Fernando Cabada renunció a la gerencia general de Alianza Lima tras cambio en la Junta de Acreedores. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Fernando Cabada dejó a disposición su cargo como gerente general de Alianza Lima luego de la recomposición de la Junta de Acreedores del club. El directivo informó su decisión mediante un comunicado oficial y explicó que busca facilitar una transición ordenada con la nueva administración que asumirá el control de la institución.

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