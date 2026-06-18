Fernando Cabada dejó a disposición su cargo como gerente general de Alianza Lima luego de la recomposición de la Junta de Acreedores del club. El directivo informó su decisión mediante un comunicado oficial y explicó que busca facilitar una transición ordenada con la nueva administración que asumirá el control de la institución.

La salida de Cabada se produce tras la compra de acreencias de Alianza Lima por parte de Fernando Farah y Antonio Armejo, quienes volverán a tener participación en la estructura dirigencial del club. Con este cambio, el actual gerente general se convierte en el primer integrante de la gestión vigente en dar un paso al costado.

A través de su comunicado, Cabada explicó que su decisión responde a la necesidad de permitir que la nueva Junta pueda conformar su propio equipo de trabajo. “Facilitar una transición transparente y ordenada” fue uno de los motivos expresados por el dirigente tras conocerse la modificación en la administración del club blanquiazul.

Durante su gestión, Fernando Cabada destacó los proyectos impulsados en diferentes áreas de la institución, tanto en fútbol como en vóley y otros sectores. Entre los avances mencionó la ampliación del Estadio Alejandro Villanueva y el proyecto para la construcción de un nuevo Centro de Alto Rendimiento.

El dirigente también resaltó el trabajo realizado para mejorar la organización interna del club. Según explicó, su administración estuvo enfocada en fortalecer la estructura institucional, optimizar procesos y establecer una gestión con mayor orden financiero y administrativo de cara al futuro de Alianza Lima.

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