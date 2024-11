LEE TAMBIÉN | Alianza Lima: Mariano Soso no continuará como entrenador del equipo en el 2025

—Luego de lo que sucedió este año, ¿Qué cambios habrá?

Estoy promoviendo un urgente proceso de reconstrucción en los ámbitos deportivos y administrativos para que Alianza retome su lugar de campeón imperante en el futbol peruano. Por este motivo estamos convocando a Junta de Acreedores en las próximas semanas.

—¿Cuándo se anunciará al nuevo director deportivo?

Sobre el nuevo director deportivo, he seguido de cerca y con mucha atención las evaluaciones que el club ha llevado a cabo para lograr la incorporación de una persona que además de ser un profesional de primer nivel también sea un referente del aliancismo. Entiendo que la incorporación de Franco Navarro será anunciada oficialmente en los próximos días, lo que me emociona porque es un profesional que regresa a su casa para sumar al proceso de reconstrucción del club.

—Tengo entendido que también se suma Wilmar Valencia. ¿Usted ha participado de las conversaciones para las llegadas de Franco Navarro y Wilmar Valencia?

Conozco personalmente a Franco, a quien considero un gran profesional que representa los principios y valores del aliancismo. Lo mismo ocurre con Wilmar, otro aliancista nato que viene a sumar en el proceso de reconstrucción que tanto estoy impulsando. Las incorporaciones de Franco y Wilmar son una tarea que se ha realizado desde el club y me alegra que ambos tengan el perfil necesario para lograr la renovación del área deportiva que promuevo. Son personas de reconocida trayectoria profesional y con sangre aliancista que corre por sus venas.

—Se habla mucho de que el Grupo Coril tiene injerencia en Alianza Lima. ¿Es cierto? ¿Cuál es su relación con ellos?

Me sorprende la insistencia y morbo que se ha generado alrededor de este tema. Ya lo he aclarado antes y lo reitero enfáticamente, el Grupo Coril no es parte del Fondo Blanquiazul y no tengo vínculo con esa empresa. Percibo intensiones oscuras de aquellos que justamente llevaron al club a la situación que atraviesa hoy y que buscan crear fantasmas para sacudirse de las responsabilidades que tuvieron en los últimos años.

Además, y para aclarar cualquier duda, desde mi incorporación, ningún miembro anterior tiene injerencia ni participación en las funciones del Fondo o en mi gestión como su presidente.

Sobre las decisiones que se toman en Alianza Lima, esta responsabilidad es única y exclusiva de la administración. El fondo es un acreedor que fiscaliza y vela porque se logren los objetivos del Club. Como todo hincha, soy crítico porque quiero un desarrollo sostenido de la institución.

—¿Qué decirle al hincha, que siempre acompañó al equipo, luego del amargo cierre de este año?

Esta nueva etapa, en la que lidero el Fondo Blanquiazul, es una de reconstrucción tanto deportiva como administrativa para el Club. También voy a reconstruir el Fondo para que como acreedor mayoritario refleje los valores y principios del aliancismo.





La entrevista completa este domingo en DT El Comercio.

--