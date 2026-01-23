El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, descartó presentar su renuncia tras la denuncia que involucra a jugadores del club y dejó en claro que continuará al frente del proyecto deportivo.

Reconoció que su gestión ha sido objeto de algunos cuestionamientos, pero sostuvo que fue contratado precisamente para tomar decisiones, incluso cuando estas no resulten populares.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Te pasan miles de cosas. Algunos me responsabilizan por ciertas situaciones, pero a mí me trajeron para tomar decisiones y desde el año pasado las vengo tomando, aunque a algunos no les haya gustado”, señaló Navarro en RPP.

“Estaré en todo momento a disposición de la justicia”

Sergio Peña

En esa línea, remarcó que su labor siempre ha estado orientada a velar por el beneficio del club y a conformar un plantel capaz de cumplir los objetivos deportivos y responder a las exigencias de la institución.

Alianza Lima tomó la decisión de separar del plantel profesional a los tres futbolistas involucrados en una denuncia por presunto abuso sexual presentada en Argentina y que fue dada a conocer en las últimas horas por el medio A24.