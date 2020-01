Hansell Riojas lamentó su salida de Alianza Lima este miércoles a través de un mensaje con el que se agradeció a la institución y se despidió del público 'íntimo’, donde también se dirigió a sus detractores.

“Creo que a nadie le gusta las despedidas y en mi caso es algo que me gusta evitar. Llegó el día que no estaba en mis planes, no era esto lo que quería y me duele en el alma la forma como se está dando, ya que con esta despedida también estoy perdiendo mis sueños y metas”, señaló el exdefensor victoriano en Instagram.

“Aún tenía mucho más para dar pero así es el fútbol, un día estas arriba, al otro día estas abajo, un día eres importante y al otro día nadie te reconoce. Fueron 3 años hermosos compitiendo, dejando la vida en cada oportunidad. Cambien agradecer a la dirigencia, al cuerpo técnico, compañeros, trabajadores en general y también a la gran hinchada que siempre empuja para adelante”, agregó.

Luego se refirió a sus críticos: “Las personas que siempre me atacaron, me insultaron o me querían fuera del club, ya pueden celebrarlo. Las personas que siempre me apoyaron a pesar de los momentos duros los llevo en mi corazón”, señaló.

Riojas, quien no disputó la final de la Liga 1 en la temporada 2019 contra Binacional tras perder la confianza de Pablo Bengoechea, buscará otro club donde continuar su carrera. Se pudo conocer que una indisciplina habría sido el detonando para que el defensor no siga en Alianza Lima. Su futuro podría estar en Sport Boys, César Vallejo o el propio Binacional.