Uno escucha hablar a Hernán Barcos y se siente frente al capitán de Alianza Lima. No es un tema que le quite el sueño –usar la cinta-, pero las palabras del delantero argentino son tan claras como espera sea la temporada del club en este 2021, siempre pensando en el ascenso.

Hernán Barcos atendió a cinco medios escritos del Perú y respondió algunas cuestiones referentes a su llegada y lo que espera del nuevo año. El Comercio participó de esta conversación y esta fue parte de su charla.

Sufriste un descenso con Palmeiras en el 2012 ¿Cómo se puede manejar las secuelas en un equipo que bajó de categoría?

A nadie le gusta descender. Cada uno de los que estuvieron y se quedó muestra el compromiso y las ganas de revertir la situación. A cada uno de ellos motivarlos porque le pusieron el pecho a las balas. A ese tipo de jugadores los valoro y mucho. No creo que sea difícil porque ellos deben tener una motivación interna muy grande.

Se trabaja en medio de la incertidumbre deportiva –Liga 1 o Liga 2- y la dirigencial de, por ejemplo, no tener permisos para entrenar. ¿Cómo se puede avanzar en medio de este clima interno?

Nosotros trataremos de junto al club, dirigentes, cuerpo técnico, aprimorar todo eso, que no acontezcan este tipo de cosas. A nadie le gusta y nadie lo hace a propósito. Afinar la mayor cantidad de detalles que son los detalles los que te hacen grande y te hacen conseguir cosas.

Para la tranquilidad del grupo tenemos que estar pendientes en los mínimos detalles. Va a haber mucho sobresalto por lo que estamos viviendo. No le podemos echar la culpa al médico porque hay un montón de cosas porque van apareciendo una cosa nueva en la salud. Hay que adaptarse y ser realista.

¿Cómo imaginas lo que sería jugar con Jefferson Farfán?

No me tocó jugar nunca con Jefferson, pero por lo que ha mostrado en su carrera es un jugador muy inteligente que se adapta a cualquier sistema. Dentro de Alianza Lima tenemos jugadores inteligentes también, por lo que sé y no vamos a tener problemas de adaptación. Obviamente, con Jefferson sería más fácil por la experiencia que tiene. En el equipo, al que le cueste adaptarse ayudaremos a tratar de que sea útil.

La capitanía… ¿lo han hablado? ¿es un objetivo?

La capitanía es linda. Es hermoso para cualquier jugador, pero voy a hacer mi trabajo siendo o no. Si hay otro capitán lo ayudaré de lado a lado para que todo salga bien. No estoy preocupado conmigo, sino con lo que tenemos que hacer por el club.

¿El gol de la salvación o más de 20 goles en la temporada?

No soy un ‘9’ egoísta. Si tengo 10 goles, tengo seis asistencias. No me interesa mucho lo personal, para mí lo principal es el grupo no Hernán Barcos. En el equipo hay que tener el compromiso. Si un central o un arquero hace el gol para subir a Primera, bienvenido sea, lo voy a festejar como si lo hubiera hecho yo.

Mientras, entre otras preguntas que respondió, aseguró que si bien, como a todos los jugadores, le falta el ritmo de juego, está para decir presente en la mayor cantidad de minutos de juego. “Si estoy para jugar 60, me retiro mañana”, aseguró ante la pregunta de Josué Chávez de La República “Tenés que jugar 90′ si no, no te sirve”, aseguró sobre el estado físico con lo que debe contar la plantilla de Alianza. Barcos aún se encuentra en Argentina entrenando con el equipo vía Zoom.

Y ese buen rendimiento se debe dar no solo dentro del campo, sino también fuera. Para eso, como ya lo dijo antes, él trabajará para ser un líder positivo. Una cabeza de grupo que le hable al grupo en el caso de la indisciplina en particular.

“Uno como parte del grupo tiene que hablar y hacerse cargo. El entrenador no puede estar pendiente 100% de los jugadores. Tiene un montón de trabajo. Nosotros como compañeros tenemos que estar unidos. Si hay uno que ese está descarrilando hay que explicarle y si no quiere, que tome su camino, pero en un objetivo como este, no podés estar a media máquina”, respondió ante la consulta de Roger Silva de “Líbero”.

Respecto a su llegada, contó que no fue difícil tomar la decisión “porque no hace falta mucha referencia de afuera porque se escucha en todo mundo. Es muy simple saber qué es Alianza”, aseguró ante la pregunta de Líbero.

Hernán Barcos no ha llegado para ser el goleador de Alianza, ha llegado para ser el líder del equipo -y a partir de ellos marcar la cantidad de goles posibles- que logre el objetivo de regresar a Primera. El argentino sigue entrenando vía zoom mientras se resuelven los temas para su llegada al país.

Mientras, Alianza Lima aún padece la pandemia. Este jueves no pudo entrenar en Matute debido a que aún no tenía los permisos para poder hacerlo.

