“Ni Quispe ni Concha ofrecen la creatividad suficiente para alimentar a nuestros delanteros”: Ortiz Bisso y la deuda de Perú que realza el don goleador de Valera

A unos minutos en auto del Gazprom Arena, el imponente estadio donde jugó Perú ante Rusia, se encuentra el Museo de Hermitage, uno de los más famosos del mundo, que atesora obras de Da Vinci, El Greco y Picasso. El Palacio de Invierno, la residencia de Catalina la Grande y los zares, forma parte de su maravilloso conjunto arquitectónico. Hace unos años, el museo fue escenario de “El Arca Rusa”, una rareza cinematográfica que alcanzó a estar seleccionada en el Festival de Cannes, entre otras razones porque fue filmada en un plano secuencia, es decir, sin cortes. San Petersburgo es historia pura.

La selección también hizo historia en la antigua Leningrado. No por lo atildado de su juego, sino por un aspecto mucho más dramático que aún no hemos terminado de dimensionar: ¡El ‘9’ anotó! Y con alto grado de dificultad porque… ¡pateó desde fuera del área! Quién iba a imaginar que en la tierra de Lolo, Valeriano y Perico íbamos a celebrar que el ‘9’ de la selección marcara un gol.

La última vez que un ariete anotó con la blanquirroja sobre el pecho fue el 20 de marzo de este año, cuando Paolo Guerrero hizo el segundo en la victoria 3-1 sobre Bolivia. Para entender la profundidad del hoyo en que nos encontramos, un informe publicado en este Diario indica que desde la eliminación para el Mundial de Qatar, nuestros centrodelanteros solo anotan un gol cada seis partidos.

Alex Valera anotó dos goles con la selección peruana en los dos amistosos en Rusia

Y aunque ni Valera, Ramos o Lapadula están a la altura de lo que alguna vez fue Guerrero, no creo que nuestro problema sea solo la falta de delanteros con instinto asesino.

El déficit goleador de la selección no es reciente. Fuera de la desastrosa eliminatoria que acabó hace poco (en la que apenas hicimos 6 anotaciones), en la del 2022 tampoco nos fue tan bien: marcamos 19 tantos en 18 partidos.

Perú no hace goles por una sencilla razón: le faltan ideas. Carece de un juego vertical y asociativo. Pasó con Reynoso, luego con Fossati y después con Ibáñez. El ‘Nonno’ fue al rescate de Cueva porque sabía que era el único fantasista capaz de meter un pase filtrado o fabricar espacios donde no los hay. Óscar se aferró a Carrillo, esperanzado en que su reconversión como volante ofensivo ayudase a encontrar un camino diferente a lo que mandaban los esquematismos. Ni Quispe ni Concha ofrecen la cuota de creatividad suficiente para alimentar a nuestros delanteros. Tampoco tenemos extremos confiables que abran la cancha o triangulen con los interiores. Que Valera haya anotado en una jugada aislada, que se construyó él mismo, es una demostración de estas carencias.

Ganas, hay; actitud, también. Lo que faltan son buenos intérpretes.

*****

