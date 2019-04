Alianza Lima: íntimos regresan a Chile tras la dolorosa eliminación del 2010

Aún queda en la memoria de los hinchas blanquiazules aquella Copa Libertadores del 2010 cuando Alianza Lima estuvo a minutos de clasificar a los cuartos de final. El empate sobre la hora de la Universidad de Chile (2-2) en Santiago privó a los íntimos de aquel logro.



Ahora los blanquiazules vuelven a pisar suelo chileno para un partido oficial tras aquel encuentro ante el cuadro universitario. Este martes enfrentan a Palestino por la tercera fecha del grupo 1 de la Copa Libertadores en Santiago.



# Andy Polar, revelación de la Liga 1, confesó ser hincha de Alianza Lima



# "Alianza Lima: Defensa de último minuto" | OPINIÓN



A lo largo de la Copa Libertadores, Alianza Lima ha viajado seis veces a Chile y tres de ellas jugó en su capital. El historial es parejo con dos victorias, dos empates y dos derrotas en el país vecino.



Alianza Lima ganó su primer partido copero en Chile. Lo hizo por 3-2 a la Universidad de Chile en 1972. Su otra victoria fue ante Cobreloa en Calama en el 2004 con gol de Jefferson Farfán. Sus dos derrotas fueron ante este último equipo con sendas goleadas en el 2002 y 2003.

Pero sin duda el capítulo más polémico fue la Copa Libertadores del 2010 y aquella eliminación en octavos de final. Alianza avanzó como segundo de su grupo y se cruzó con la U. de Chile. En la ida los sureños ganaron 1-0 en Matute y la revancha se jugó el 6 de mayo en el Monumental de Santiago.



Los blanquiazules abrieron el marcador vía José Carlos Fernández en el minuto 24. Igualó Eduardo Vargas a los 62'. Sin embargo, el mismo 'Zlatan' puso nuevamente en ventaja a los íntimos a los 86'. Con el 2-1 a favor, Alianza pasaba a cuartos de final.

Sin embargo, un tanto de Felipe Seymour en el minuto 91 dio el empate y la clasificación a los chilenos. La polémica se dio porque el remate del volante se desvió en un defensor y antes de ingresar al arco dos atacantes azules estaban en 'off side' y obstaculizaban la visión del portero George Forsyth. El juez de línea levantó su banderín para invalidar el tanto.



Sin embargo, el juez principal Carlos Vera fue víctima de los reclamos y presiones de los jugadores y el cuerpo técnico local, liderados por Gerardo Pelusso, y decidió convalidar el gol. "El juez de línea me dice a mí: 'es off side'. Y cuando lo van a apretar, él convalida el gol. Por el bien del fútbol algo se tiene que hacer. Queda muy sucio todo", declaró en ese momento Gustavo Costas, técnico de Alianza Lima en esa temporada.

Así fue el polémico gol de Seymour. (Video: YouTube)

Tras ese episodio, Alianza Lima solo ha visitado Chile para jugar partidos amistosos. Un año después de aquella eliminación volvió a enfrentar a la U. de Chile en duelo que termina en victoria azul por 2-0. La última vez que jugó ahí fue el año pasado en la 'Noche Alba' en la que Colo Colo superó 3-1 al equipo que dirigía Pablo Bengoechea.



Copa Libertadores

1972 U. de Chile 2-3 Alianza (Santiago)

1972 Unión San Felipe 0-0 Alianza (Santiago)

2002 Cobreloa 5-0 Alianza Lima (Calama)

2003 Cobreloa 4-0 Alianza Lima (Calama)

2004 Cobreloa 0-1 Alianza Lima (Calama)

2010 U. de Chile 2-2 Alianza (Santiago)



Últimos amistosos

2011 U. de Chile 2-0 Alianza (Santiago)

2012 U. Española 2-1 Alianza (Santiago)

2012 Colo Colo 2-0 Alianza (Santiago)

2018 Colo Colo 3-1 Alianza (Santiago)