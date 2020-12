Alianza Lima solicitó la anulación del descenso a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por decisión unánime de su Junta de Acreedores, aclaró este sábado Kattia Bohorquez, administradora de la entidad victoriana.

El pedido va en dirección contraria al camino que tomó la institución para exigir justicia y permanecer en Primera ante supuestas irregularidades en la Liga 1, opinó la directiva, quien deslizó que no es la forma de buscar la salvación.

“En dos oportunidades me he negado a firmar esa carta porque considero que no se ajusta del todo a la vía que ha determinado el club que es la de ir por lo del reglamento de Licencias, que es algo justo y la forma de jugar limpio porque se ajusta al reglamento. Esa es la diferencia entre una y otra forma para lograr el objetivo”, indicó Bohorquez en diálogo con Rpp.

“Mi opinión no es relevante. Lo que he hecho es correr el pedido. El 95 por ciento de acreedores acordó eso, yo hice la consulta al asesor legal y me dijo que era viable”, agregó.

Alianza Lima competirá sí o sí en la próxima temporada, aseguró la administradora blanquiazul. “En ningún escenario, se va a quedar sin jugar”, afirmó en la entrevista.

En la Comisión de Licencias “no hay transparencia”, declaró Bohorquez. “No emiten las resoluciones, son reactivos. A algunos les parecerá mal y dirán que somos unos quejones pero queremos obtener justicia afuera de la cancha. Sabemos que el hincha está molesto porque los resultados en cancha fueron pésimos, terribles, pero no por eso vamos a descuidar otros temas importantes como las normas”, acotó.