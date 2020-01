Pensando en hacer una gran campaña en Liga 1 2020 y la Copa Libertadores, Alianza Lima ya comenzó a reforzar a su plantel. Hasta el momento, el conjunto blanquiazul hizo oficial la llegada de tres futbolistas: Josepmir Ballón (ex Universidad de Concepción), Jean Deza (ex UTC) y Alberto Rodríguez (ex Universitario). Además, están muy cerca de cerrar con Carlos Ascues (Orlando City) y Alexi Gómez (Melgar).

Sin embargo, la institución ‘íntima’ también ha dado a conocer, a través de sus redes sociales, los jugadores que no seguirán para esta temporada. Sorpresivamente, algunos de estos fueron elementos importantes para alcanzar el reciente subcampeonato nacional. En la siguiente galería, te mostramos quién son.