Estamos ante el primer paso. Tres meses y diez días después de su inesperado descenso, Alianza Lima empezó sus entrenamientos de manera presencial en el campo de Matute. Con los protocolos de salud aprobados, Wilmer Aguirre y compañía volvieron a pisar Matute, en lo que significa el inicio de un largo camino por la Liga 2. No será fácil, pero en La Victoria confían en superar esta experiencia en la presente temporada.

En base al calendario actual de la Liga 2, Alianza Lima deberá jugar 22 partidos en la etapa regular, entre el 1 de mayo al 12 de octubre (con una breve para en casi todo junio). Los seis primeros en la tabla clasificarán a los Play Off, en donde el tercero jugará ante el sexto y el cuarto, con el quinto en cuartos de final. Los equipos en el primer y segundo lugar lo harán desde semifinales. Solo el campeón subirá a la máxima categoría. El sorteo será el jueves 15 de abril.

La situación actual podría modificar algunos detalles de esa planificación, que, de ser así, se conocerán más adelante. Además, en Alianza Lima confían en un fallo favorable desde el TAS el miércoles 17 . La audiencia será el lunes 15 y ese será el paso definitivo en su último recurso para mantenerse en Primera División. Luego de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, no hay más instituciones para su pedido. La decisión es impredecible, puede presentarse cualquier situación.

- PROYECCIÓN DE PUNTOS -

En base al formato en pie hasta la fecha, serán 66 los puntos en disputa durante la Liga 2. Considerando que el primero y el sexto de la tabla de posiciones tienen prácticamente la misma opción para ascender, Alianza Lima no necesitaría sumar más que un 50% de estos puntos (33). Esto también tiene base al porcentaje de los seis primeros en los últimos años.

Josepmir Ballón es uno de los ocho 'sobrevivientes' del plante blanquiazul en 2020. (Foto: Prensa Alianza Lima)

Tomaremos como referencia las dos ediciones de la Segunda División en las que el equipo en el sexto lugar o más de la tabla, tenía chances de subir. Esto sucedió en 2018 y 2019. Hace tres años se disputaron 28 fechas (84 puntos), en donde el líder clasificaba de manera directa a semifinales del Play Off. Por otro lado, del segundo al séptimo debían hacerlo desde cuartos de final. Por deudas, Deportivo Hualgayoc, equipo que se ubicó en el quinto puesto, fue impedido de participar, cediendo su lugar al octavo. Participaban quince equipos.

César Vallejo quedó en el primer lugar con 62 puntos, logrando un 73.8% de promedio. El último en sumarse a las llaves fue Atlético Grau, octavo con 42. En otras palabras, los piuranos sumaron un 50% de unidades posibles. Si Hualgayoc no hubiera faltado en al reglamento, ese lugar era propiedad de Alianza Atlético y sus 47 puntos, es decir, un 55.9%.

Por otro lado, la Liga 2 de 2019 tuvo 22 jornadas (66 puntos posibles) con ascenso automático para el primer lugar en la tabla. Los equipos en el segundo y tercer puesto clasificaban directo a semifinales de los Play Off. El cuarto con el séptimo y el quinto con el sexto se verían las caras en cuartos de final. Más de la mitad del total de participantes (12) podía jugar en Primera División al año siguiente.

Cienciano se coronó campeón con 44 puntos, que arrojaba un 66.7% de rendimiento. Alianza Atlético, el mejor de los clasificados al Play Off, quedó segundo con un punto menos (65.2%). Al otro extremo de la tabla, Comerciantes Unidos fue el último en conseguir su pase a cuartos de final con 33. Una vez más, bastó sumar la mitad de unidades para seguir con chances.

César Vallejo fue campeón de la Segunda División en 2018 superando dos llaves en los Play Off. (Foto: GEC)

Solo los cuatro primeros tuvieron chance de jugar los Play Off en la Liga 2 de 2020. En un torneo más corto, una rueda a nueve fechas, los porcentajes cambian notoriamente. El máximo de puntaje era de 27. Unión Huaral se quedó con la primera ubicación al sumar 18 (66.7%) y Juan Aurich en el cuarto puesto con 16 (59.3%). Si revisamos al sexto puesto, como un ejemplo en referencia a los casos anteriores, Comerciantes Unidos arrojó un porcentaje de 44.4% con 12 unidades.

Para que Alianza Lima eventu almente alcance un lugar en la definición por el ascenso, puede asegurarlo con once triunfos como mínimo o incluso menos de la mitad del total. En 2018, el último clasificado, Atlético Grau, necesitó 12 victorias en 28 partidos. Al año siguiente, Comerciantes Unidos apenas celebró en diez de 22 encuentros. Ambos perdieron más veces, Grau con 10 y los de Cutervo con 9, que Coopsol (9) y Unión Huaral (7), respectivamente, equipos que no llegaron a la fase final.

Segunda División Puntos Posibles Van al Play Off Mejor Clasificado al Play Off Último clasificado al Play Off 2018 84 (100%) 1ª - 8ª U. César Vallejo, 72 puntos (63.8%) Atlético Grau, 42 puntos (50%) 2019 66 (100%) 2ª - 7ª Alianza Atlético, 42 puntos (65.2%) Comerciantes Unidos, 33 puntos (50%) 2020 27 (100%) 1ª - 4ª Unión Huaral, 18 puntos (66.7%) Juan Aurich, 16 puntos (59.3%)





Alianza Lima también descendió en 1938, cuando nuestro fútbol era amateur. (Foto: Liga de Fútbol Profesional)

- EL REGRESO DEL REPECHAJE -

Ojo. Alianza Lima debe superar entre cuatro a seis partidos más, aparte de los 22, para regresar a la Liga 1. Sin mayores novedades hasta el momento, debe sí o sí ganar la final. No hay otra forma de que suba a la máxima categoría. En caso de que llegue al partido definitorio y lo pierda, las bases le dan una chance más: jugar un repechaje ante el equipo que se ubique en el puesto 16 de la Primera División 2021.

Estos dos partidos están programados para jugarse entre el 4 y once de diciembre. Así, se conocerá al último participante de lo que será la Liga 1 de 2022. Estos encuentros entre equipos de Primera y Segunda no se juegan desde 2001. El 29 de diciembre de ese año, un solitario y agónico gol de Jorge ‘Loverita’ Ramírez mantuvo a Deportivo Wanka en la categoría más alta. Alcides Vigo no pudo superarlo en Matute.

Ojo, en el ascenso aún se está considerando de que sí se jugará la Copa Perú este año. En caso no sea posible su organización, existen dos opciones: que se reduzcan los cupos para el descenso en la Liga 1, como pasó en 2020, con lo que solo bajaría de manera automática el último o que los dos finalistas de la Segunda suban de manera directa. La Federación Peruana de Fútbol tiene la última palabra dependiendo de cómo evolucione la situación.

