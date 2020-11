Conforme a los criterios de Saber más

Todo está consumado. Alianza Lima será parte de la Liga 2 en 2021 y buscará su regreso a la máxima división. Con la incertidumbre aún de lo que será afrontar su participación en el ascenso, el conjunto blanquiazul debe empezar a trabajar ya los objetivos de una temporada que será atípica. Sin clásico, torneos internacionales y el simple hecho de no decir presente en la máxima categoría, será un verdadero reto.

Quizás aún no se entiende del todo la magnitud de lo sucedido en el Nacional, pero seguro sí pasará cuando se empiece a planificar la pretemporada. El equipo victoriano tendrá que jugar buscando un lugar en la Primera División, algo que no le ha pasado en los últimos 80 años. El título no le dará alguna participación internacional, aunque sí puede conseguirlo de otra forma, en caso vuelta todo a la normalidad.

Alianza Lima, como todo equipo de fútbol, deberá afrontar tres metas: la deportiva, económica y la contractual. Los futbolistas, directivos e hinchas vivirán un 2021 en base a nuevas experiencias, ya que evidentemente no es lo mismo jugar Segunda que Primera. Es más, es un buen momento para saber cuál es su real nivel de capacidad, cada uno en su labor.

- SITUACIÓN DEPORTIVA -

El reto en tienda aliancista es uno solo: volver a la Primera División. No existe un plan de emergencia cuando juegas en la Liga 2. No hay forma alguna de proyectarse a otra cosa, en especial con un equipo que sumaba 81 temporadas consecutivas en la Primera División. Cualquier objetivo distinto sería distorsionar el momento que vive Alianza Lima en la actualidad.

Alianza Lima apenas sumó 26 puntos en 28 fechas de la Liga 1 2020. (Foto: Twitter / @LigaFutProf)

Aún así, la chance de clasificar a la Copa Sudamericana es real, en caso se juegue la Copa Bicentenario el próximo año. Pero la Conmebol a mitad del año pasado, decidió que los clubes de Segunda División no participen en torneos internacionales a partir de 2021. En otras palabras, para quedarse con ese cupo, también deberá ascender a la Liga 1.

A primera instancia, la decisión se había tomado para este año, ya con los torneos en juego con reglas que permitían a equipo de ascenso participar, se postergó para el año siguiente. Atlético Grau campeonó la última edición de la Copa Bicentenario aún en Liga 2, afrontando la Sudamericana ya en la división de oro. No es una mala idea para Alianza Lima darle más importancia a este segundo torneo.

- SITUACIÓN ECONÓMICA -

Si no jugar en Libertadores o Sudamericana luego de cuatro años ya era un duro golpe para las arcas blanquiazules, no hacerlo en Primera División es letal. Con un plantel que es de los más cotizados del mercado, participar en la Liga 2 traerá muchas pérdidas económicas en ese aspecto. Eso sí, la marca Alianza Lima es una de las más valorizadas del mercado y será de gran ayuda para llenar parte de ese vacío.

Con ingresos televisivos que deberían ser menores, jugar a estadio vacío puede ser perjudicial, pues ahora todo ingreso se convirtió en más que importante. Algo que seguro sí pasará es que Alianza Lima se seguirá moviendo como club de Primera en varios aspectos, como el merchandising o incluso el partido de presentación.

El equipo blanquiazul vivirá un 2021 atípico. (Foto: Twitter / @LigaFutProf)

Un aspecto a tomar en cuenta es que, salvo se crucen en una eventual Copa Bicentenario, no se jugará el clásico en 2021. Este año, Alianza Lima no fue local ante la ‘U’, pero de haberlo sido, igual se hubiera quedado sin esa importante taquilla por la pandemia del COVID-19. En el ascenso no participará otro tradicional rival de la historia blanquiazul.

- SITUACIÓN CONTRACTUAL -

¿Qué pasará con el plantel? ¿Los sponsors seguirán? Esas son dudas que quienes manejan el destino de Alianza Lima deben estar analizando. Muchos contratos dicen claramente ‘Primera División’ en sus acuerdos, y de ser así, quedarán legal y rápidamente disueltos al no participar en esa categoría. Otros, un poco más avanzados en ese tema, cuentan con cláusulas en caso de descender.

Además, jugar en Liga 2 quizás no sea atractivo para todos los futbolistas o auspiciadores. Por ejemplo, los hinchas íntimos entraron a un debate de qué sucederá con Nike, marca responsable de la indumentaria de Alianza Lima, ya que su contrato es hasta el 2024. Habría que revisar los puntos en el papel firmado para saber cuál será su decisión.

El contrato televisivo también sería distinto, salvo que Alianza Lima haga respetar el valor de su marca. En la Liga 2, todo equipo sufre una reducción de presupuesto, pero en este caso atípico, hablamos de uno de los más tradicionales. Esto se verá en las próximas semanas, en las que por campaña y cambio de temporada saldrán a la luz las medidas que tomarán tanto el club como sus jugadores y aliados comerciales.

