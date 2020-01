El sorteo del fixture de la Liga 1 definió que Alianza Lima y Universitario de Deportes disputen el primer clásico del 2020 en la sexta jornada del certamen, pero el encuentro entre los 'compadres’ ya está en juego para los referentes de ambos clubes.

Si bien falta mucho para el compromiso, el gerente deportivo crema calentó el ambiente al manifestar que la ‘U’ definitivamente se quedará con la victoria. La respuesta 'íntima’ no tardó en llegar.

“Sobre el resultado del clásico, no creo que nadie lo sepa. Todos tenemos deseos, la gente de Universitario quiere ganar y nosotros también y vamos a jugar al fútbol”, indicó Pablo Bengoechea este martes en conferencia de prensa, en reacción a lo mencionado anteriormente por Jean Ferrari, directivo de la institución merengue.

Asimismo, precisó que “nosotros miramos con quien debutamos, cuando es el clásico, hacemos eso siempre. Sabemos que nos toca en un momento del calendario apretado. Es un momento cargado pero son partidos importantes imagino que el equipo va a llegar bien”.

Alianza Lima se alista para su debut ante Millonarios en la ‘Noche Blanquiazul’. Bengoechea sabe que no será un duelo sencillo, pero espera que se cierre con un resultado favorable, teniendo en cuenta que las presentaciones de Universitario de Deportes y Sporting Cristal no terminaron con una victoria. “Esperamos que al término del partido no tengamos que pedir disculpas a los hinchas”.

La presentación del plantel íntimo será este miércoles 22 de enero a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. Pese a los rumores de que el plantel se encuentre cerrado, a poco del arranque de la Liga 1, el estratega uruguayo a desmentido que esté completo, aunque la posibilidad de que llegue un volante creativo lo ve complicado.