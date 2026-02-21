Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Foto: GEC)
(Foto: GEC)
Por

El último viernes, Alianza Lima venció por 1-0 a Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 4 del Torneo Apertura. Tras el encuentro, el entrenador Pablo Guede habló en conferencia de prensa y señaló que, más allá de que se viene criticando el funcionamiento del equipo, él considera que debe analizarse el contexto.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Mates, sonrisas y diversión: así se vivió el primer AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo en Asia
Vóley

Mates, sonrisas y diversión: así se vivió el primer AVA Volley Sunfest by El Comercio e Inyogo en Asia

Alianza Lima vs SESI EN VIVO: transmisión de la semifinal de Sudamericano de Clubes de Vóley 2026
Polideportivo

Alianza Lima vs SESI EN VIVO: transmisión de la semifinal de Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Pablo Guede: “Es bueno analizar y no solo hablar por desestabilizar, por maldad o lo que quieran”
DT

Pablo Guede: “Es bueno analizar y no solo hablar por desestabilizar, por maldad o lo que quieran”

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO por la semifinal de Río Open 2026: partido demorado por lluvias
Polideportivo

Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO por la semifinal de Río Open 2026: partido demorado por lluvias