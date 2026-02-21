Pablo Guede: “Es bueno analizar y no solo hablar por desestabilizar, por maldad o lo que quieran”

El último viernes, Alianza Lima venció por 1-0 a Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 4 del Torneo Apertura. Tras el encuentro, el entrenador Pablo Guede habló en conferencia de prensa y señaló que, más allá de que se viene criticando el funcionamiento del equipo, él considera que debe analizarse el contexto.

(Foto: GEC)

”Cuanto más veces dices una cosa, termina siendo verdad. Pero estaría bueno analizar. Es verdad que en el segundo tiempo no mantuvimos ese ritmo, pero yo creo que estaría bueno analizar todo, no solamente lo que quieren algunos u otros. No sé por desestabilizar, maldad o lo que quieran”, indicó el entrenador argentino.

Asimismo, Guede respondió: “¿Por qué no me preguntas que hacemos de pelota parada? Cada uno en esto del fútbol lo vende como quiere, como le conviene y cada uno hace lo que quiere. Estos jugadores lo dejan todo. Después te puede salir bien o mal y creo que eso se ve. 40 días, solo son 40 días, cada uno que la venda como quiera”.

En tanto a los rumores sobre su salida, Guede indicó que no le interesaba hablar sobre chismes. De hecho, aseveró que se han dicho muchas cosas que no son ciertas: “Que si alguien dentro del club quiere hacerle daño al equipo, porquees lo más fácil desestabilizar un proyecto. O la segunda es que nos ven muy fuerte, ven que corremos y ven que fallamos muchos goles, y dicen cuando empiecen a meterla y agarren confianza,ojo que estos pueden salir campeones, y eso aalgunos no les gusta”.