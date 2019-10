Corrían los 86 minutos del partido. Hasta ese momento, Alianza Lima había logrado lo que parecía imposible: emparejar un 2-0 ante Melgar en Arequipa, un escenario donde no ganaba desde el 2014. Pero aún faltaba más. Porque luego de los empates de Universitario y Sporting Cristal, los blanquiazules necesitaban una victoria para ser líderes del Torneo Clausura. Otro resultado no valía. Necesitaban los tres puntos sí o sí. Y hasta ese momento el marcador reflejada un 2-2.

Pablo Bengoechea voltea al banco en busca de una respuesta, una señal, algo. Faltaban cuatro minutos y Melgar atacaba con todos sus hombres. Incluso, sus dos centrales se posicionaban en la línea de la mitad de cancha. El ‘Profe’ en vez de poner un defensor para cuidar el punto conseguido de visita va por todo. Llama a Joazhiño Arroé y le da unas indicaciones. El ‘10’ entra por el ‘9’ Federico Rodríguez. Y en el ataque se complementa con Kevin Quevedo y José Manzaneda. Tres futbolistas habilidosos y rápidos.

La última vez que Alianza ganó el Arequipa:

Tres minutos después del ingreso de Joa se da el escenario que imaginó Bengoechea cuando le pidió que se alistara. Quevedo inicia una contra dejando desparramado en el mediocampo al central Villalba. En medio de su corrida el atacante atrae a tres defensores más y le deja el espacio por izquierda a Arroé para darle la asistencia en el momento justo. El ’10′ recibe, da dos toques al balón, acomoda su cuerpo y pone el balón con un disparo sutil en el segundo palo de Carlos Cáceda. Su primer remate y la mandó adentro. 3-2 final y Alianza pintaba de azul y blanco Arequipa y el Torneo Clausura. Fue uno de los triunfos más celebrados en los últimos años.

Tres minutos, un disparo y un gol. Así de importante es el aporte de Joazihiño Arroé para Alianza Lima en este Clausura. Sin ser titular indiscutible (de los doce partidos que ha jugado en el certamen, arrancó en ocho y solo en tres cumplió los 90 minutos), el atacante ha participado directamente en siete goles del elenco íntimo en las 13 jornadas del torneo (cinco asistencias y dos tantos).

Así celebró Pablo Bengoechea el gol de Joazhiño Arroé. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

Sus números no quedan ahí. No es el goleador del año en Alianza (lo es Quevedo con 15 tantos), tampoco del Clausura (lo son los uruguayos Adrián Balboa y Federico Rodríguez con cinco), pero es el que más asistencias tiene. Y su aporte es fundamental para que los íntimos sueñen con llegar a la final del Descentralizado por tercer año consecutivo.

“Entre hacer un gol y una asistencia, hoy prefiero un pase-gol. Quiero salir como el mayor asistidor del año”, confesó hace poco el atacante. A Joa le gusta anotar, como a todo hombre con vocación ofensiva, pero más le agrada hacer feliz a sus compañeros.

Goleadores y asistidores de Alianza en el Clausura:

JUGADOR GOLES ASISTENCIAS Felipe Rodríguez 4 4 Joazhiño Arroé 2 5 Adrián Balboa 5 1 Federico Rodríguez 5 - Kevin Quevedo 4 1

- ¿De qué han servido sus asistencias y goles? -

Cada vez que Joazihño Arroé marcó o dio un pase-gol en este Clausura, Alianza no perdió. De hecho, sus dos anotaciones (ante Melgar el último domingo y frente a Ayacucho FC en setiembre pasado) sirvieron para que el elenco dirigido por Bengoechea consiga tres puntos.

En cuanto a sus asistencias, el ’10′ se mantiene invicto: dos empates y dos victorias. El primero fue ante su exequipo Sport Boys. A los 94’, y con el marcador 1-1, Rodrigo Cuba aprovechó un centro desde el tiro de esquina de Joa para marcar el tanto de la victoria.

Luego, en la fecha 5, ante Deportivo Municipal en el Mansiche de Trujillo, Alianza Lima se había puesto 2-0 tras un tanto de Federico Rodríguez. ¿El asistidor? Arroé. ¿La vía? Balón parado. Sin embargo, el elenco victoriano no pudo aguantar el resultado y terminó igualando 2-2 sobre el final.

Seis jornadas después, ante San Martín en el estadio Alberto Gallardo, el conjunto blanquiazul sacó un importante triunfo por 3-2 gracias a dos pases-gol del ‘10’. Primero a Balboa y luego a Felipe Rodríguez. Ambos de jugada.

En el último duelo que jugó Alianza en Matute, ante Mannucci, muchos hinchas terminaron molestos porque el equipo se dejó igualar al final 2-2. Eso explica que casi nadie se dio cuenta de un detalle en el gol de Aldair Fuentes tras la asistencia de Arroé. Antes que Joa ejecute el tiro libre, Bengoechea llamó a Dylan Caro y le indicó que le transmita un mensaje al atacante. “Tírala al segundo palo”, le dice el lateral izquierdo. Joazhiño hace caso y el balón termina acariciando las redes.

En esa jugada se puede ver el sello de Pablo Bengoechea plasmado en los pies de un jugador con una calidad para patear que pocos tienen. Y el técnico lo aprovecha bien. Arroé ha dado tres asistencias de balón parado.

“Cuando estaba en Sport Boys, el profesor (Bengoechea) me llamó y me dijo que quería contar conmigo. No me aseguraba que iba a ser titular. Fue sincero conmigo y eso es lo que más me gustó”, contó Joazhiño. No es titular indiscutible, pero es fundamental para Alianza en su lucha por ganar el Torneo Clausura. La apuesta del técnico está dando resultados gracias al pie preciso del as bajo la manga que salta desde el banco para ofrecer soluciones.