Más allá de que su nombre haya sido muy mencionado en las últimas semanas por temas de índole administrativa, Paolo Guerrero también es noticia en el ámbito deportivo de Alianza Lima. Según pudo conocer El Comercio, el ‘Depredador’ no será parte de la lista de convocados por Pablo Guede para el duelo ante Universitario de Deportes de este sábado por presentar un desgarro en el músculo femoral izquierdo que lo mantendrá fuera de las canchas hasta el reinicio del Torneo Clausura luego de la fecha FIFA.

Paolo Guerrero se retiraría del fútbol profesional a fin de este año. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

La baja de Guerrero

Tal como ya habíamos adelantado días atrás, Alianza Lima contaba con ciertos futbolistas tocados físicamente previo al duelo que perdió ante Deportivo Garcilaso: Federico Girotti, Eryc Castillo, Renzo Garcés, Jairo Vélez y Paolo Guerrero. Sin embargo, para aquel encuentro, ninguno significaba un caso de gravedad e, incluso, todos tuvieron minutos.

Como se recuerda, Guerrero fue titular y fue reemplazado en la segunda parte del encuentro. Un detalle que pasó casi desapercibido fue que el futbolista se quedó en el vestuario luego del entretiempo y, según pudimos conocer, fue porque presentaba una dolencia muscular y venía siendo tratado.

De hecho, mientras Pablo Guede declaraba en conferencia de prensa, pudimos ver a Guerrero dejar el estadio Alejandro Villanueva arrastrando una leve cojera. Con el pasar de los días, Guerrero se realizó una resonancia magnética el último lunes y se confirmó que el futbolista presenta un desgarro en el músculo femoral izquierdo que lo desconvocó también del partido ante Juan Pablo II del último fin de semana.

Paolo Guerrero destacó la victoria de Alianza Lima en el Cusco. (Foto: Alianza Lima)

El plan de reemplazo

Como se sabe, Pablo Guede se ha tentado de usar tres delanteros en algunos partidos de este Torneo Clausura: Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Federico Girotti o Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Alan Cantero, tal como ocurrió en el encuentro ante Deportivo Garcilaso.

Sin embargo, en otros ha jugado con solo dos puntas: Eryc Castillo y Federico Girotti ha sido la pareja tendencia, mientras que Paolo Guerrero ha sido más una pieza de recambio. En este punto, la idea puede mantenerse así, aunque manteniendo a Luis Ramos como opción tras la baja de Guerrero.

Otra de las opciones es también poder utilizar a Alan Cantero o Gaspar Gentile, tal cómo en el último partido, incluso por encima de Luis Ramos que viene sin regularidad. Estas dos son las opciones de reemplazo de Pablo Guede en caso quiera volver a utilizar un tridente de ataque compuesto por delanteros.

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