Por Fernanda Huapaya

Más allá de que su nombre haya sido muy mencionado en las últimas semanas por temas de índole administrativa, Paolo Guerrero también es noticia en el ámbito deportivo de Alianza Lima. Según pudo conocer El Comercio, el ‘Depredador’ no será parte de la lista de convocados por Pablo Guede para el duelo ante Universitario de Deportes de este sábado por presentar un desgarro en el músculo femoral izquierdo que lo mantendrá fuera de las canchas hasta el reinicio del Torneo Clausura luego de la fecha FIFA.

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