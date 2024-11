Jorge Zúñiga, presidente del principal acreedor del club íntimo, que este año renovó sus integrantes, asegura que desde su posición está promoviendo una reorganización en la institución, tanto en la parte deportiva como administrativa. En esa línea, considera que es importante que las distintas áreas cuenten con profesionales identificados con Alianza. Por ello, Franco Navarro y Wilmar Valencia fueron los primeros en llegar.

—¿Cuál fue su primera reacción tras la derrota ante Cusco FC con la que se perdió el campeonato?

Mucho dolor. El resultado estuvo en manos de nuestro equipo y lamentablemente no se logró el objetivo. Por esa razón, sostengo que es necesario apresurar la reestructuración integral en Alianza Lima. Es vital revertir el desenvolvimiento de algunas categorías y deportes del club, pues solo algunas han tenido un destacado papel en el año 2024.

—Luego de lo que sucedió este año, ¿qué cambios habrá?

Estoy promoviendo un urgente proceso de reconstrucción en los ámbitos deportivos y administrativos para que Alianza retome su lugar de campeón imperante en el futbol peruano. Por este motivo, estamos convocando a Junta de Acreedores en las próximas semanas.

—¿Cómo fue la decisión de terminar el vínculo contractual con Bruno Marioni?

El señor Marioni tuvo la gentileza de tener una conversación respetuosa conmigo y sólo de carácter protocolar. Considerando los resultados deportivos, me comentó su decisión de dejar el cargo. Los temas formales de carácter ejecutivo para formalizar su decisión los realizó a través de los conductos oficiales de la administración de la institución.

—¿Cuándo se anunciará al nuevo director deportivo? [El último jueves, post entrevista, se hizo el anuncio de Franco Navarro]

Sobre el nuevo director deportivo, he seguido de cerca y con mucha atención las evaluaciones que el club ha llevado a cabo para lograr la incorporación de Franco Navarro, como director deportivo, y de Wilmar Valencia, como jefe de la Unidad Técnica de Menores, ello en línea del profesionalismo y aliancismo que vamos a inyectarle a la institución que tanto queremos los hinchas y la nueva dirigencia que me corresponde liderar.

—¿Usted participó de las conversaciones para las llegadas de Franco Navarro y Wilmar Valencia?

Conozco personalmente a Franco, a quien considero un gran profesional que representa los principios y valores del aliancismo. Lo mismo ocurre con Wilmar, otro aliancista nato que viene a sumar en el proceso de reconstrucción que tanto estoy impulsando. Las incorporaciones de Franco y Wilmar son una tarea que se ha realizado desde el club y me alegra que ambos tengan el perfil necesario para lograr la renovación del área deportiva que promuevo. Son personas de reconocida trayectoria profesional y con sangre aliancista que corre por sus venas.

Franco y Wilmar son indiscutiblemente aliancistas, con un compromiso y convicción que servirán de impulso a este importante proceso. Ambos cumplirán importantes responsabilidades: Franco con su indiscutible experiencia y calidad profesional reconocida internacionalmente. mientras que Wilmar por los éxitos que lo preceden como uno de los más importantes formadores de jugadores del país. Recordemos que fue el primer líder de la escuela Esther Grande de Bentín donde nacieron importantes generaciones de jugadores profesionales.

—Con la salida de Mariano Soso, ¿esperarán al nuevo técnico para armar el plantel 2025?

La conformación del plantel es responsabilidad de la dirección y gerencia deportiva, así como del comando técnico. Estamos siguiendo muy de cerca el proceso de toma de decisiones para poder asegurarle a los hinchas y acreedores que el nuevo proceso ya está en marcha.

—¿Quiénes son los rostros del Fondo Blanquiazul? ¿Quién manda hoy en Alianza?

Como ya es conocido, el presidente y vocero del Fondo Blanquiazul soy yo. Sobre las decisiones que se toman en Alianza Lima, esta responsabilidad es única y exclusiva de la administración. El Fondo es un acreedor que fiscaliza y vela porque se logren los objetivos del club. Como todo hincha, soy crítico porque quiero un desarrollo sostenido de la institución.

—Se critica bastante la injerencia del Fondo Blanquiazul en la parte deportiva de Alianza en los últimos años...

Desde que asumí las riendas del Fondo, mi conducta ha sido la de no interferir en asuntos que son de competencia del club y su administración. Mi espíritu ha sido crítico pero constructivo, siempre en la línea de colaborar para que Alianza recupere la gloria que tanto merece. Sin embargo, me resulta irónico que más allá de la molestia natural y compartida de los hinchas, quienes hayan impulsado cuestionamientos al nuevo Fondo Blanquiazul sean uno que otro miembro del pasado, justamente quienes son los verdaderos responsables de los resultados del primer equipo.

—Entonces, ¿cuál ha sido su función como presidente del Fondo Blanquiazul?

Me incorporé al Fondo cuando el campeonato estaba en curso y el trabajo de la administración encaminado. Desde mi incorporación me he tomado el tiempo para reconocer la situación real del club. Mi principal objetivo es impulsar una urgente reorganización en el ámbito deportivo y administrativo de Alianza Lima.

También seguiré promoviendo la limpieza de la casa de injerencias de personas con intereses extradeportivos, de gente que no ama al club, de los que solo buscaron lucrar y satisfacer sus intereses personales. Voy a insistir para que Alianza recupere su aliancismo, para que mantenga vivos sus valores, su vínculo con la sociedad y retome el espíritu de campeón que siempre ha tenido.

—Se habla mucho de que el Grupo Coril tiene injerencia en Alianza Lima. ¿Es cierto? ¿Cuál es su relación con ellos?

Me sorprende la insistencia que se ha generado alrededor de este tema. Ya lo he aclarado antes y lo reitero enfáticamente: el Grupo Coril no es parte del fondo y no tengo vínculo con esa empresa. Percibo intensiones oscuras de aquellos que justamente llevaron al club a la situación que atraviesa hoy y que buscan crear fantasmas para sacudirse de las responsabilidades que tuvieron en los últimos años. Además, y para aclarar cualquier duda, desde mi incorporación, ningún miembro anterior tiene injerencia ni participación en las funciones del Fondo, o en mi gestión como su presidente.

Por eso, creo en una reingeniería y cambios a toda escala que le muestren a nuestra hinchada la verdadera piel y el espíritu de quienes hoy lideramos este proceso. Quienes quieran seguir esa narrativa pueden seguir perdiendo su tiempo y energía.

—Circula una información sobre la incorporación de Jimmy Pflucker, Elio Casareto y José Sabogal al Fondo Blanquiazul. ¿Es cierta?

Es falso. Puedo asegurar que desde mi incorporación, los señores que menciona no han tenido acercamiento alguno al Fondo. Soy muy meticuloso con las personas que se aproximan al Fondo y al entorno de Alianza, siempre buscando que sean aliancistas de verdad, que amen y quieran lo mejor para el club. Repito que mi objetivo es que Alianza retome su lugar como el campeón del futbol peruano, para eso se necesita mucho trabajo, compromiso y respeto a la historia y tradición aliancista.

—¿Qué decirle al hincha, que siempre acompañó al equipo, luego del amargo cierre de este año?

De corazón, convoco a todos los verdaderos hinchas y socios del club a unirnos en este nuevo camino. Esta nueva etapa en la que lidero el Fondo es una de reconstrucción tanto deportiva como administrativa para el club. También voy a reconstruirlo para que como acreedor mayoritario refleje los valores y principios del aliancismo. El Fondo va a renacer justamente para ser el soporte que Alianza necesita. Vamos a devolverle el aliancismo puro y triunfante al club, trabajando de la mano como verdaderos hinchas.

—¿Cómo va el caso de Cristian Díaz? ¿Irán al TAS?

Como corresponde, este tema lo está manejando la administración. Hemos pedido una revisión exhaustiva del caso y entiendo que incluso el club ha contratado a los asesores legales que han tenido comprobado éxito en casos anteriores para asegurarnos de tener una estrategia sólida e integral en este caso, en el que nos asiste la razón y el derecho.

—¿Qué opina del tema Agustín Lozano? ¿Cómo impacta a Alianza?

No me corresponde brindar una opinión sobre un proceso legal en curso y cuyos detalles desconozco. Lo que conozco son informaciones periodísticas y nada más. Cuando llegue el momento de que Alianza deba tomar una postura institucional en la FPF, estoy seguro que nuestros representantes actuarán con un criterio a medida de nuestros valores institucionales.