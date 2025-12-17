Alianza Lima todavía no cierra su plantel y una de las incertidumbres es si Alan Cantero continuará o no para el 2026. Por su parte, José Mansur, presidente de Godoy Cruz, se refirió a cuál es la actualidad del volante argentino.
“Alan Cantero ya se venció la opción de compra ayer así que ahora estamos negociando un nuevo préstamo”, indicó José Mansur en diálogo con TV Perú.
Asimismo, al ser consultado sobre si la negociación es con Alianza Lima, club interesado en seguir contando con el jugador, Mansur afirmó: “Con dos clubes de Perú, con eso te digo todo”.
Según pudimos conocer, Alianza Lima estaba interesado en ejercer la opción de compra por Alan Cantero; sin embargo, no se llegó a un trato y ahora está haciendo esfuerzos para poder extender el vínculo de préstamo una temporada más. Por parte del jugador, existe la predisposición para continuar y, de no mediar inconveniente, seguirá vistiendo la camiseta aliancista un año más.
