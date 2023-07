Pero para esa gente, no parece ser suficiente.

Una arbitraria división entre los hinchas que hoy asisten a Matute y lo llenan podría ser así: por un lado, los cuarentones, aquellos hombres y mujeres que crecieron en los 90 y solo pudieron disfrutar de un título y 4 subcampeonatos -mientras la ‘U’ y Cristal tenían supremacía local-, y por el otro, los jóvenes, adictos a las redes sociales, que han vivido los 2000 y un etapa de oro: siete títulos.

Jugar lindo como en los 90 y ganar títulos como en los 2000: ¿qué prefiere el hincha de Alianza para su equipo, favorito en la Liga 1 Betsson? Hicimos esta encuesta entre hinchas y ex jugadores blanquiazules y este es el resultado.

Piero Rainuzzo -podcaster de Pase del Desprecio en Depor.pe-

Hoy como club concursado y sin unas divisiones menores que provean al primer equipo de cracks o, al menos, de jugadores exportables (juveniles que post debut no terminen en equipos media tabla para abajo) lo primordial, más allá de toda la inversión que se haga, es ganar títulos como en los 2000. Dar golpes de autoridad para que así, año a año, la tesorería de Alianza Lima se pueda seguir fortaleciendo.

Dario Muchotrigo -Potrillo, exfutbolista de Alianza Lima-

“Jugar bien y ganar. Los dos conceptos son viables, pero ganar campeonatos sin jugar bien y salir campeón eso queda para toda la vida”.

Peter Egacila -el mayor coleccionista de camisetas Alianza Lima en el país-

“Si tú me preguntas hoy, ser resultadista, eficaz, no importa que Alianza Lima siga jugando feo, pero que gané, yo te digo que este año me conformo que así sea. Porque este 2023 sería de un Tricampeonato y estoy seguro que Alianza Lima va a gastar todas sus balas para el otro año salir campeón y declararse oficialmente como Tetracampeón y no dejar que la ‘U’ campeone en su Centenario, eso lo tengo muy claro. Si fuera otro año, me gustaría que Alianza Lima juegue bonito y mejor, pero este año está surgiendo un fenómeno: gana por el nivel de profesionales que tienen los jugadores, cosa rara en Alianza Lima, porque normalmente era un equipo donde los jugadores eran más engreídos, más “íntimos” y le hacían la cama al entrenador. A pesar de que Alianza no juega nada, tiene un secreto: Barcos líder, antes que el técnico”.

Jorge Chávez Noriega (periodista de la revista Somos)

“Tras la obtención del campeonato del 2017, que permitió cortar una sequía de 11 años sin títulos, algo cambió en el ADN del hincha aliancista. Hoy los más jóvenes, a diferencia de aquellos que vieron al Rodillo Negro de los 60 o a los nuevos potrillos de los 90, son más pragmáticos y sobreponen el resultado antes que el estilo de juego. Han entendido que para ser campeón, solo hay que ganar”.

Lucero Cardoza - Periodista e hincha de Alianza Lima

“Yo prefiero ganar títulos, ahora más que nunca es importante ganar títulos para generar mayores ingresos y pagar la deuda. Lamentablemente aquí la exigencia es muy baja y eso nos perjudica cuando salimos a competir en la Copa Libertadores”.

Te recontra alcanzó @Pablolavandeira 👏 Como te dije cuando fui a que me firmen mi camiseta: No hay Pablo Malo y menos en Alianza. https://t.co/aVy1QJ7jFd — Lucero Cardoza (@lucerocrdz) June 23, 2023

