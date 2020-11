Conforme a los criterios de Saber más

El hincha de Alianza Lima no la pasa nada bien. Tras campeonar en 2017 y disputar las finales de 2018 y 2019, hoy el panorama del equipo blanquiazul es totalmente inverso. Sin opciones de pelear por su estrella 24 y tampoco clasificar a torneos internacionales (no sucedía desde 2016), en La Victoria hay tensión porque matemáticamente aun no aseguran su lugar en Primera para el próximo año. El descenso hoy es una realidad y podría convertirse en la peor de sus pesadillas.

Alianza Lima apenas ganó 6 partidos de los 31 que disputó en la temporada. El último fue ante Melgar (4-0).

A partir de este pésimo momento, muchos hinchas de Alianza Lima empezaron a comparar al actual plantel con otros que hicieron malas campañas. Para algunos, incluso, este es el peor equipo que han visto en su vida. Es por eso que se empezó esta investigación: ¿Es el Alianza Lima versión 2020 el peor de su historia? A continuación detallaremos las 10 peores campañas a lo largo de sus 119 años de historia. Una terminó con el fatal descenso, mientras que otras probablemente los han visto en vivo y en directo.

10) ALIANZA LIMA 2007

Alianza Lima venía de ganar el título nacional en 2006. FOTO: LINO CHIPANA/EL COMERCIO

Un año antes se había desatado la locura. Alianza Lima consiguió su título nacional 22 tras vencer en la final a Cienciano del Cusco. El uruguayo Gerardo Pelusso fue el gestor de este logro y por eso arrancó la temporada 2007 al mando de los blanquiazules. En el plantel estaban jugadores de la talla de Juan Jayo, Marko Ciurlizza, Martín Ligüera, Flavio Maestri, entre otros. Sin embargo, todo empezó mal. En la Copa Libertadores quedó último en su grupo, tras no sumar puntos ante Necaxa, Sao Paulo y Audax Italiano. Eso también lo distrajo en el torneo local, ya que quedó en el sexto lugar en el Apertura. Hubo una reacción en el Clausura, pero no le alcanzó para clasificar a un torneo internacional. Cabe precisar que nunca peleó el descenso, pero hubo mucha decepción por lo que se esperaba de este plantel.

PJ PG PE PP GF GC DG PTS % 50 18 15 17 62 61 +1 69 46

9) ALIANZA LIMA 1983

Alianza Lima era el vigente subcampeón en ese entonces. Foto: fotosfutbolperuano.blogspot.com

Alianza Lima llevaba cuatro años sin campeonar, pero en 1983 tuvo la posibilidad de disputar la Copa Libertadores con Universitario de Deportes y los colombianos América de Cali y Tolima. Tanto cremas como blanquiazules quedaron eliminados en fase de grupos y se enfocaron en el torneo local. En ese entonces el Descentralizado tenía 17 equipos, de los cuales los seis primeros clasificaban a una liguilla final. Alianza Lima ni siquiera pudo alcanzar esa meta, quedan en el noveno lugar, a 8 puntos del objetivo. Su permanencia en Primera nunca estuvo en discusión, pese a quedar a nueve puntos del penúltimo lugar.

PJ PG PE PP GF GC DG PTS % 37 11 12 14 39 38 +1 34 45.95

8) ALIANZA LIMA 1960

Los blanquiazules llevaban cuatro años sin gritar campeón. El formato de campeonato, en esos tiempos, eran enfrentamientos de ida y vuelta. En 1960 participaron 10 equipos, en donde el mejor se consagraría campeón (Universitario de Deportes) y el último descendería a Segunda División (Mariscal Castilla). Alianza Lima, con Alfonso Huapaya como técnico, nunca pudo discutirle el título a los cremas y terminó en el puesto 6, a siete puntos del último.

PJ PG PE PP GF GC DG PTS % 18 6 4 8 29 33 -4 16 44.44

7) ALIANZA LIMA 2000

Alianza Lima jugó ese año Libertadores y Merconorte. FOTO: Rolly Reyna

Alianza Lima había salido subcampeón nacional en 1999 y se ganó el derecho de jugar la Copa Libertadores. Ahí quedó eliminado en la fase de grupos, tras ser superado por Paranaense de Brasil y Necaxa de México. Solo fue mejor que Emelec de Ecuador. El equipo era dirigido por el colombiano Jorge Luis Pinto, quien había salido campeón en 1997 con los blanquiazules. Los malos resultados hicieron que Pinto se vaya antes de que finalice el Apertura, siendo reemplazado por el brasileño Arthur Bernardes. La segunda parte del año fue peor: Alianza Lima nunca compitió en incluso perdió los cuatro clásicos frente a Universitario. En el Acumulado no sufrió con el descenso, pero terminó a 38 puntos de los cremas. De las campañas más discretas.

PJ PG PE PP GF GC DG PTS % 56 18 18 20 72 77 -5 72 42.86

6) ALIANZA LIMA 2005

Alianza Lima vio frustrado el tricampeonato en 2005. Foto: Germán Falcón.

Este fue un equipo que fue de más a menos en la temporada. El argentino Rubén Darío Insúa asumió el cargo con el objetivo de competir en la Copa Libertadores y lograr el tricampeonato nacional. Ninguna meta fue alcanzada. Los blanquiazules fueron presa fácil de Tigres de México y Banfield de Argentina en la Copa, donde apenas superó al Caracas de Venezuela. Sin embargo, tuvo una mejoría en el Apertura, donde hasta cierto momento peleó con Cienciano y la ‘U’ la posibilidad de ganar el torneo. Pero la recta final fue terrible. El equipo se vino abajo y con una seguidilla de malos resultados. Tuvo que llegar Roberto Chale, artífice de los títulos cremas en 1999 y 2000 para mejorar. Pero tampoco fue solución. Alianza Lima quedó antepenúltimo en el Clausura y sétimo en el Acumulado. Se quedó sin título ni torneos internacionales.

PJ PG PE PP GF GC DG PTS % 54 17 18 19 73 55 +18 69 42.59

5) ALIANZA LIMA 1959

Fue un campeonato en el que Alianza Lima coqueteó con el sufrimiento. Para contextualizar, en esa temporada jugaron 10 equipos. Los cinco primeros clasificaban a una liguilla por el título nacional, mientras que los cinco restantes pelearían por no descender. Fue sorpresa que el equipo de La Victoria, que en ese entonces tenía al uruguayo Roberto Scarone como técnico, quede en el puesto 7. Eso lo marginó automáticamente de luchar por el título. Se pensó, entonces, que disputaría la recta final solo para cumplir con el calendario. Sin embargo, los resultados negativos pusieron a Alianza Lima en una situación comprometida con el descenso, a tal punto de salvarse sobre el final. Unión América, con 14 puntos, se fue a Segunda División, mientras que los íntimos llegaron a las 18 unidades.

PJ PG PE PP GF GC DG PTS % 22 7 4 11 38 42 -4 18 40.91

4) ALIANZA LIMA 2008

Alianza Lima se salvó de no descender sobre el final. Foto: Richard Hirano.

Había sido la última vez que Alianza Lima luchó por no descender. El 2008 fue parejo: mal en el inicio, mal en el final. En el Apertura terminó en el undécimo lugar, a 25 puntos de Universitario, ganador del torneo. En el Clausura quedó a 17 puntos de San Martín. La recta final de temporada fue muy tensa. Alianza Lima no podía ganar y la tabla se apretaba en la zona de descenso. Sport Boys fue el peor equipo y ya había bajado con fechas de anticipación. Quedaba definir su acompañante: Juan Aurich, Atlético Minero y los blanquiazules pelearon por no ser el elegido. José Soto tomó las riendas del equipo en la recta final, en reemplazo del venezolano Richard Páez, y pudo cumplir la meta recién en la penúltima fecha, cuando derrotó 1-0 a Sporting Cristal con gol de Khoji Aparicio. Se salvó, literalmente, por un punto.

PJ PG PE PP GF GC DG PTS % 52 18 9 25 62 71 -9 63 40.38

3) ALIANZA LIMA 2012

Alianza Lima consiguió su último triunfo internacional en 2012. Fue 1-0 ante Nacional de Uruguay, en la Libertadores. FOTO LINO CHIPANA EL COMERCIO

Otra temporada para el olvido blanquiazul. Alianza Lima empezó la temporada como subcampeón nacional. Eso le permitió disputar la Copa Libertadores, pero le fue mal. Quedó último en el grupo que compartió con Libertad de Paraguay, Vasco da Gama de Brasil y Nacional de Uruguay. Por otro lado, el torneo local, a diferencia de 2011, se jugaba con otro formato. Los 16 equipos se enfrentarían en partidos de ida y vuelta para luego armar dos liguillas. Alianza Lima terminó en el puesto 13, a ocho puntos del penúltimo lugar. En las liguillas siguió el mal momento: los blanquiazules terminaron en el penúltimo lugar, a nada menos que 29 puntos que el finalista Real Garcilaso. Finalmente, terminó en el antepenúltimo lugar, solo por encima de los dos equipos que descendieron (Sport Boys y Cobresol). Cabe señalar que no estuvo comprometido con la baja, pero sí fue una campaña terrible.

PJ PG PE PP GF GC DG PTS % 50 15 15 20 56 63 -7 60 40

2) ALIANZA LIMA 2020

Alianza Lima - 27 años. (Foto: Liga 1)

El presente de pesadilla. Solo por números ya se puede hablar del peor equipo de la historia blanquiazul. Si no lo hemos puesto en el primer lugar es porque, hasta el momento, mantiene su lugar en Primera División. Alianza Lima armó un plantel con el objetivo de ganar el título nacional y pelear en la Copa Libertadores. Mantuvo al uruguayo Pablo Bengoechea, quien lo sacó campeón en 2017 y disputó las finales en 2018 y 2019. Nadie, absolutamente nadie, pensó que el final sería de terror. Antes de la expansión de la pandemia por el COVID-19 el equipo no andaba bien. En la Libertadores ni siquiera fue capaz de competir contra Estudiantes de Venezuela y apenas consiguió un punto de 18 en disputa. Llegó el chileno Mario Salas, campeón con Cristal en 2018, para intentar cambiar la historia, pero fue todo lo contrario. Alianza se seguía hundiendo. En la interna del club nunca hubo autocrítica por las malas decisiones que se tomaron. El ‘Comandante’ fue cesado de su cargo, pero los resultados siguen siendo malos ahora con Daniel Ahmed. Solo salvando la categoría y ganando los tres partidos que le faltan harán que este equipo no quede como el peor en los 119 del equipo del pueblo.

PJ PG PE PP GF GC DG PTS % 31* 6 9 16 32 42 -10 27 29.03

*Información al 16 de noviembre de 2020, fecha del último partido de Alianza Lima.

1) ALIANZA LIMA 1938

Este fue el peor momento futbolístico en la historia de Alianza Lima. Tras 22 temporadas en la máxima categoría y 7 títulos, el equipo de La Victoria le dijo adiós, por primera y única vez, a la Primera División. En esa temporada participaron 9 equipos, de los cuales uno saldría campeón y dos descenderían a Segunda. Deportivo Municial se consagró campeón, mientras que Progresista Apurímac fue el primer equipo en decir adiós. ¿Qué pasó con el otro involucrado? Alianza Lima y Sucre FBC igualaron en puntaje (14) y tuvieron que irse a un partido de desenlace. Así, el 27 de noviembre de 1938, Alianza Lima perdió 2-0 y también la categoría. Al año siguiente consiguió el ascenso, pero esta ‘mancha’ siempre quedará en su rica historia.

PJ PG PE PP GF GC DG PTS % 9 2 2 5 15 20 -5 6 33.33

MÁS EN DT...

VIDEO RELACIONADO

Resumen: Alianza Lima vs. Cusco FC (Video:GOLPERU)