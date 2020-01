Aunque todo comienzo de temporada siempre genera expectativa en el hincha, esta se ha dado en una mayor dimensión en este inicio del 2020 con Alianza Lima. La gran cantidad de refuerzos de renombre para el medio local es un plus de interés. Además, el conjunto blanquiazul aparece en la Copa Libertadores en un grupo que, en teoría, es más accesible que en ediciones anteriores (jugará ahora ante Nacional, Racing de Avellaneda y Estudiantes de Mérida). Todo esto ha provocado que el fanático ‘íntimo’ tenga la gran ilusión de salir campeón nacional y destacar, después de mucho tiempo, en el torneo continental.

Por ello, el seguidor aliancista ya no puede esperar más por ver a su equipo este miércoles (8p.m.) en la Noche Blanquiazul, la ocasión perfecta para observarlo en acción por primera vez en año y ante un rival con historia como Millonarios de Colombia. A continuación te contamos todo lo que debes de saber sobre lo que promete transformar Matute en una fiesta.

Así será la fiesta

El show previo promete hacer vivir una fiesta al hincha de Alianza Lima. (Foto: GEC)

Como parte del show previo al duelo ante el conjunto colombiano, se tiene preparado un desfile que hará sentir más que orgulloso sobre todo a las hinchas aliancistas. En la cancha del estadio Alejandro Villanueva se presentará al equipo femenino para recibir los aplausos de las cuatro tribunas. Además, la otra novedad será el estreno de los nuevos LED's (AOC), que brindarán una mayor iluminación al espectáculo. Esta fue una medida que permitirá a Alianza cumplir los estándares exigidos por la Conembol y pueda albergar sus duelos de local por la Libertadores en La Victoria. La orquesta invitada que le pondrá el toque musical a la noche sería Combinación de la Habana. El show está asegurado.

¿Cómo va la venta de entradas?

Una de las preguntas que se hace el hincha es sí todavía quedan entradas para poder asistir al estadio. En el reporte que se tenía hasta ayer, solo quedaban menos de dos mil entradas para la Noche Blanquiazul. Solo estaban disponibles los laterales de oriente y occidente, ambas pegadas a norte. Las demás tribunas están agotadas. El hincha va a acompañar a su equipo en masa en el primer partido con público de este 2020.

El rival

Millonarios FC viene de caer por la Copa ESPN. (Foto: AP)

Alianza enfrentará nada menos que al segundo equipo más ganador en la historia del fútbol 'cafetero'. El conjunto azul tiene 15 títulos nacionales en su historia y solo queda detrás del Atlético Nacional (16). Respecto a antecedentes recientes, viene de caer en un amistoso 2-1 ante América en la Copa ESPN. En el último Torneo de Finalización no hizo una buena campaña al quedar en el puesto doce. Actualmente es dirigido por Alberto Gamero y la gran figura del equipo es el costarricense José Guillermo Ortiz. El atacante marcó siete tantos en doce partidos de la temporada pasada.

Los refuerzos

El colombiano Cristian Zúñiga es uno de los flamantes refuerzos aliancistas para esta nueva temporada. (Foto: Alianza Lima)

Pensando en hacer una gran campaña en Liga 1 2020 y la Copa, Alianza Lima ha ‘tirado la casa por la ventana’ para reforzar su plantel de la mejor manera. El conjunto blanquiazul hizo oficial la llegada de nueve futbolistas: Steven Rivadeneyra (ex Deportivo Municipal), Alberto Rodríguez (ex Universitario), Rubert Quijada (ex Caracas de Venezuela), Carlos Ascues (ex Orlando City), Josepmir Ballón (ex Universidad de Concepción), Alexi Gómez (ex Melgar), Jean Deza (ex UTC), Cristian Zúñiga (ex San Francisco FC de Panamá) y Sebastián Gonzales Zela (ex Sport Boys). Todos los mencionados gozan de una buena reputación futbolística para el medio local. Por ello, es normal que el hincha victoriano se emocione al repasar a todos los jugadores que lo representarán en la siguiente campaña. El reto del ‘Profesor’ será transformar su gran plantel en un buen equipo. Este miércoles sus alumnos rendirán el primer examen del año.