Alianza Lima está a dos fechas de finalizar su pesadilla en este 2020. No se sabe si logrará despertar para seguir respirando el aire de Primera o caerá en ese profundo sueño que solo la terapia de la Segunda lo sacará.

Pero el mal sueño ha sido a lo largo de todo el año. El mejor puesto que ocupó Alianza Lima este 2020 fue el décimo, primero tras la fecha 3 -le ganó a Grau y lo dirigía Pablo Bengoechea- y luego tras la jornada 16 de la Fase 1, luego de vencer a Llacuabamba -venía de vencer a Stein y empatar con Boys ya con Mario Salas en el banco-. Hoy, con Daniel Ahmed, marcha en la casilla 17, a solo tres puntos de caer en el temido antepenúltimo puesto que te manda al descenso.

Sin embargo, Alianza empezó la Fase 2, aún con Mario Salas en como técnico, en el puesto 12 con 22 puntos, a cinco unidades del antepenúltimo Stein. Es decir, en las siete fechas que ha jugado en esta parte del certamen solo ha sumado cuatro puntos, de su victoria sobre Melgar y el empate ante Llacuabamba, y en sus últimos tres partidos solo ha marcado un gol (el empate parcial ante Vallejo). Terribles cifras en la Fase 2 en la cual se tenía que haber luchado por ganar el grupo para pensar en torneos internacionales, pero todo se hizo al revés.

Leao Butrón habla de la difícil situación de Alianza Lima tras la derrota ante Boys (GOLPERÚ)

¿Qué pasó en esta Fase 2?

Qué intentó Alianza en el Grupo B de la Fase 2. Se respiró aliviado no caer en el mismo grupo de Universitario y Sporting Cristal, pero el problema no son los rivales, es el mismo equipo blanquiazul el gran dilema que nadie en el club ha podido responder y del cual los demás han aprovechado. Incluso, sin poder aprovechar el bajo nivel de sus rivales en la lucha por no bajar.

El toque intrascendente desespera y más cuando se erra de manera indescriptible. Alianza solo tiene una efectividad de 78.6% de buenos pases (2.379 buenos de los 3.027 en total). Y la mayoría de esos pases se realizan en la volante o entre defensores. Le cuesta al equipo blanquiazul tener profundidad.

Resumen: Alianza Lima vs. Sport Boys (Video:GOLPERU)

Si tomamos como ejemplo el partido de ayer ante Sport Boys, las duplas que más combinaciones de pases tuvieron fueron la de Ballón a Alexis Gómez, el volante central al lateral izquierdo solo una en profundidad. La de Aldair Salazar a Alberto Rodríguez, la dupla de centrales. La de Beltrán a Alexis, nuevamente, un volante al lateral.

En ninguna de las cinco primeras aparece un creativo o un atacante involucrado. Si se suponía que el encargado de generar juego era Carlos Ascues, este quedó lejos de su posición y solo recibió 5 pases de Ballón, 9 de Beltrán y ninguno de Mora, los tres volantes encargados de abastecer al ataque.

Top de combinaciones ante Boys

Ballón ----> Gómez - 18 pases

Salazar ----> Rodríguez - 17 pases

Ballón ----> Gómez - 17 pases

Rodríguez ----> Ballón - 12 pases

Beltrán ----> Ballón - 12 pases

Ballón fue el que más pases dio según el portal OPTA, y de sus 89 pases, 18 fueron a Gómez, 11 a Salazar, 11 a Beltrán y recién 10 a Cornejo, que ingresó en el segundo tiempo. Lo mismo que Arroé, que recibió 8 pases. Ahí notamos que en el primer tiempo, los íntimos tuvieron el balón sin trascendía. Si Carlos Ascues es el encargado de generar el juego, de sus 25 pases, solo 3 fueron para Da Silva y un a Rubio. El ataque totalmente desconectado.

¿Se extraña a Adrián Balboa y Federico Rodríguez? Alianza hoy no tiene un jugador como ‘Rocky’ a quien le lanzabas un pase largo e iba a lucharla hasta el final. Si bien no se destacaba por su velocidad, permitía descomprimir la defensa con un solo pelotazo. Mientras, si bien Rubio ha marcado 4 goles en el inicio de la Fase 2, no es un atacante a quien se le pueda llenar de centros, por su estatura. Con Federico se contaba con esa arma.

Perú: Daniel Ahmed y su confianza en revertir la situación de Alianza Lima | VIDEO

Falta de puntería

Si vemos los números, todos los equipos que están por debajo de Alianza tienen mejores promedios de efectividad de remates al arco y de goles. En esta Fase 2, Alianza solo ha hecho 9 goles. Los mismos que Llacuabamba y Stein. Solo Cantolao (8) y Grau (5) tienen menos tantos.

Es que la efectividad de los íntimos de cara al arco habla mal de la calidad de jugadores o de sistemas que tiene en el ataque. Alianza remató 77 veces, de los cuales solo 28 llegaron directo al arco (36.40% de efectividad), que terminaron solo en 9 goles. Es decir solo 9 celebraciones de 77 disparos, solo un 11.70% de buena puntería.

Si vemos los porcentajes de los demás equipos que están debajo de Alianza, todos han tenido mayor efectividad en ese sentido. Hasta Llacuabamba, ya descendido, tuvo mejor puntería que los íntimos.

CLUB Remates totales

(no bloqueados) Remates

al arco % de aciertos

al arco Goles

anotados % de aciertos

frente a cantidad

de remates % de acierto

frente a remates

al arco Alianza 77 28 36.40% 9 11.70% 32.1% Stein 67 25 37.30% 9 13.4% 36% Grau 41 14 34.10% 5 12.2% 35.7% Llacuabamba 70 30 42.90% 9 12.9% 30% Fuente: OPTA

Alianza Lima tiene que mejorar de cara al arco contrario. Se ha intentado con diferentes nombres en el ataque para darle mayor presencia en ataque, pero no se ha logrado. Salvo la goleada sobre Melgar, un oasis en este desierto blanquiazul, ha carecido de presencia goleadora.

Partido Sistema Ataque Goles Ayacucho 2-1 AL 4-3-3 Mora-Arroé / Rubio Arroé Municipal 2-1 AL 3-5-2 Rubio-Mora Mora Melgar 0-4 AL 4-4-1-1 Ascues- Rubio Ascues, Aguilar,

Rubio (2) Llacuabamba 2-2 AL 4-3-1-2 Cruzado / Ascues-Rubio Rubio, Aguilar Vallejo 4-1 AL 4-4-1-1 Ascues / Rubio Rubio Cusco 1-0 AL 4-4-1-1 Ascues / Rubio - Boys 2-0 AL 4-3-1-2 Ascues / Da Silva-Rubio -

