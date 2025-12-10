Redacción EC
Redacción EC

consiguió este miércoles 10 de diciembre su primera victoria en el Mundial de Clubes de vóley. Las blanquiazules vencieron 3 sets a 1 a VC Zhetysu por la segunda fecha de la cita mundialista.

El partido fue peleado para Alianza Lima, pues tuvo que revertir el marcador en contra luego del primer set (24-26). Si bien dominaron, no pudieron asegurar su ventaja al final.

Pese a ello, las íntimas lograron remontar y ganar los siguientes tres sets por 25-21, 25-23 y 26-24. Sin embargo, el punto más peleado fue el último, ya que ambos equipos habían llegado a estar 24-24 en el marcador.

La jugada fue rápida, pero efectiva. Eso sí, sirvió para dar ese golpe de autoridad y asegurar la primera victoria de un equipo peruano en el Mundial de Clubes.

En la próxima fecha. Alianza Lima enfrentará a Scandicci de Italia. Este partido cerrará el Grupo A de la competencia.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS