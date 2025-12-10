Alianza Lima consiguió este miércoles 10 de diciembre su primera victoria en el Mundial de Clubes de vóley. Las blanquiazules vencieron 3 sets a 1 a VC Zhetysu por la segunda fecha de la cita mundialista.

El partido fue peleado para Alianza Lima, pues tuvo que revertir el marcador en contra luego del primer set (24-26). Si bien dominaron, no pudieron asegurar su ventaja al final.

Pese a ello, las íntimas lograron remontar y ganar los siguientes tres sets por 25-21, 25-23 y 26-24. Sin embargo, el punto más peleado fue el último, ya que ambos equipos habían llegado a estar 24-24 en el marcador.

La jugada fue rápida, pero efectiva. Eso sí, sirvió para dar ese golpe de autoridad y asegurar la primera victoria de un equipo peruano en el Mundial de Clubes.

En la próxima fecha. Alianza Lima enfrentará a Scandicci de Italia. Este partido cerrará el Grupo A de la competencia.

¡SET Y PARTIDO PARA ALIANZA LIMA!



Las Blanquiazules vencieron 26-24 a Zhetysu en el cuarto set del Mundial de Clubes de Vóley.#VóleyEnDSPORTS #ClubWCH pic.twitter.com/cfE8N3LJaY — DSPORTS (@DSports) December 10, 2025