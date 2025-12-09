Un Alianza “preparado para la exigencia” en el Mundial de Clubes de vóley: ¿Quién es el rival a vencer y cuáles son las estrellas que enfrenta?

El vóley peruano se viste de blanquiazul para vivir por primera vez una experiencia de gran magnitud. Alianza Lima viajó el último miércoles a Sao Paulo para ser el primer club nacional en competir en el Mundial de Clubes de Vóley y lo hace con la motivación de haber trabajado todos estos años en busca de llevar los colores (blanquiazules y blanquirrojos) al pedestal que esta disciplina manda.

Confía el país y sobre todo confía el hincha blanquiazul, ese que llegó a la puerta de Abtao a hacer un pequeño pero significativo banderazo para despedir a sus jugadoras. “Los amigos del vóley” son el jugador número 16 en el plantel.

El cuadro íntimo es uno de los ocho equipos que disputan este torneo de élite y está ubicado en el Grupo A junto al local Osasco, el italiano Savino del Bene Scandicci y Zhetyzu VC de Kazajistán. De por sí, Alianza parte como el novato y humilde del torneo, pero va en busca de la sorpresa como ya lo hizo en el Sudamericano, donde venció a Praia en la fase de grupos y luego llegó a la final.

El Mundial son palabras mayores y Alianza lo sabe. “Para nosotros es histórico, es un premio al trabajo y esfuerzo que estamos realizando como comando técnico y como institución”, asegura Cenaida Uribe, subgerenta de vóley en La Victoria.

Las convocadas Elina Rodríguez – Argentina (refuerzo 2025-26) Diana de la Peña – Perú Yanlis Feliz – Rep. Dominicana (refuerzo 2025-26) Meegan Hart – Estados Unidos (refuerzo 2025-26) Sandra Ostos – Perú (refuerzo 2025-26) Esmeralda Loroña – Perú Maeva Orlé – Francia (refuerzo 2023-24) María Alejandra Marín – Colombia (refuerzo 2025-26) Clarivett Yllescas – Perú Nayeli Yabar – Perú Ysabella Sánchez – Perú Zahira Quiñe – Perú Esmeralda Sánchez – Perú Doris González – Colombia (refuerzo 2025-26) Maricarmen Guerrero – Perú TÉCNICO: Facundo Morando – Argentina

Los rivales son todos duros, según explica Raquel Stolar, especialista en vóley y actual comentarista de la Liga Peruana. “Cualquier rival le iba a ser difícil, pero de todos los equipos peruanos, Alianza es el que más preparado está. Ha hecho contrataciones de jugadoras con experiencia y está preparado para esta exigencia”, asegura.

Mundial de Clubes

9-14 diciembre

Gimnasio Pacaembú, Sao Paulo

8 clubes

Grupo A

Alianza Lima – Subcampeón Sudamericano

Osasco Voleibol Clube (Brasil) – Anfitrión

Savino del Bene Scandicci (Italia) – Subcampeón de Europa

Zhetysu VC (Kazajstán) – Campeón de Asia

Las íntimas debutan el martes ante el local Osasco. “No solo es el campeón de Brasil, también es el local y es candidato al podio. Tiene a la argentina Bianca Cugno, a Jenna Gray de Estados Unidos y su líbero es la galardonadísima Camila Brait”, nos dice la especialista. Además, en el banco está Luizomar de Moura, de paso breve pero recordado en la selección peruana.

El cuadro brasileño fue noticia en los últimos días por no poder inscribir a Tiffany Abreu, ya que la jugadora debió pasar un “proceso de autorización de la FIVB a través del Comité de Elegibilidad de Sexo”, según detalló el mismo club.

Fixture Osasco vs. Alianza 9 diciembre 6:30 p.m. - en vivo por Latina / VBTV

Zhetyzu VC vs. Alianza 10 diciembre 11:30 a.m.

Savino del Bene vs. Alianza 11 diciembre 3:00 p.m.

- Dos primeros clasifican a semifinales

Semifinales: 13 diciembre Final: y tercer puesto: 14 diciembre

Desde Italia llega Savino. “Es un equipo al que pudo llegar Ángela Leyva”, comenta Stolar. “Tiene a la opuesta como Maja Ognjenovici, campeona mundial y medallista olímpica con Serbia. Caterina Bosetti (Italia), Sarah Franklin (Estados Unidos), Avery Skinner (Estados Unidos)… son muchas figuras”, agrega.

Para Raquel, el rival al que Alianza debe apuntar a ganar es el Zhetyzu de Kazajistán. “Tiene a una jugadora rusa con paso por selección, pero básicamente está formado por jugadoras de Europa del Este. Podría ser un equipo muy bloqueador, de ataque duro, pero un rival ante el que Alianza podría tener más chances”, comenta.

Alianza cuenta con seis extranjeras que refuerzan el equipo, de las cuales solo Maeva Orlé viene de temporadas pasadas. Sin embargo, la armadora colombiana María Alejandra Marín ya ha jugado en temporadas anteriores con la francesa y con Clarivett Yllescas, por lo que no le fue difícil encontrar el ritmo con ellas.

