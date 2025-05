Cecilia Tait vive, respira e inspira vóley peruano. Por eso, El Comercio conversó con ella a propósito de la gran final de la Liga Nacional de Vóley entre Alianza Lima y Regatas de este domingo, pero también para hacer una radiografía de la actualidad de esta disciplina a nivel nacional. En la charla, la ‘Zurda de Oro’ reveló haber sido quien le dio la noticia a Rosa García sobre su ingreso al Salón de la Fama antes de que sea público y también dio detalles de su labor como parte del Comité Olímpico Internacional. A día de hoy, una de sus principales apuestas es la selección peruana que disputará el Mundial de Beach Vóley en Australia.

Cecilia Tait.

¿Quién crees que llega mejor al extra game de este domingo por la final de la Liga Nacional de Vóley?

El favorito es Alianza Lima por su trayectoria y por cómo ha venido jugando, más allá de lo que pasó el domingo pasado en el que se les vio cansadas y se probó a varias de sus suplentes. De hecho, los únicos momentos de la temporada en que Alianza ha decaído se dieron cuando regresó del Sudamericano y necesitaban descanso, y esta vez del domingo pasado, pero por lo demás ha sido siempre un equipo compacto y fuerte.

¿Cuál es el diferencial de Alianza Lima?

Alianza Lima tiene el equipo más fuerte de la temporada. Tenemos que reconocer el trabajo de Cenaida Uribe por el ojo biónico que tiene y por el buen armado del plantel. Equipo que agarra, equipo que saca campeón. Sin embargo, más allá de que Alianza Lima sea el gran favorito, tampoco deberán confiarse de Regatas que es un buen equipo. Aún así, creo que Alianza ya descansó, ya se dieron el permiso de jugar mal y no creo que hayan nadado tanto para ahogarse en la orilla.

¿Visualizas un partido más peleado o que el ganador lo hará con amplia diferencia?

Si es por mí, yo quiero show y un resultado más ajustado. Sin embargo, por otro lado sí quisiera un Alianza Lima que gane con autoridad y esto no es por nada personal, sino porque nos va a representar a nivel país en el Mundial de Clubes. Yo no veo el árbol, sino el bosque y Alianza Lima tiene que subir al podio y llegar al Mundial siendo bicampeonas, no segundas. Por esto último preferiría un 3-0 contundente, pero el espectáculo sería mejor si es un resultado más ajustado.

¿Hay alguna jugadora que te haya llamado la atención?

No me gusta mencionar nombres en particular, pero creo los partidos han sido muy competitivos sobre todo por las extranjeras. En ese sentido, creo que debemos preocuparnos también por la mejora de nuestras jugadoras peruanas porque al final ellas visten la casaquilla nacional. La Liga Nacional es una competencia importante y que dura muchos meses, pero el principal enfoque debe ser la selección.

Se permiten tres extranjeras en campo, ¿crees que eso le quita oportunidad a las jugadoras peruanas?

No, al contrario. Cuando la competencia es baja, muchas jugadoras pueden sentirse seguras de que van a jugar y no dan todo su esfuerzo. En cambio si viene una extranjera, aquella jugadora peruana se va a preparar y dedicar para poder ganarse el lugar. A día de hoy, entrar a equipos como Alianza Lima, Regatas o San Martín también te tiene que costar y me parece bien.

Siempre he criticado que una deportista no puede dejar de ser atleta o estar subida de peso. La jugadora debe ser profesional y esta llegada de extranjeras ha ayudado a subir el nivel del vóley en tanto a competencia y refuerzos, no se puede negar. A día de hoy, ya ningún equipo contrata simplemente para llenar la plantilla, sean peruanas o extranjeras.

¿Cómo viste el nivel de la Liga Nacional de Vóley este año?

Más competitivo. Un ejemplo claro es Atenea que subió por primera vez y llegó hasta octavos o Universitario que en su segundo año llegó hasta las semifinales. Me parece que el torneo ha estado más peleado y era difícil saber quién se quedaba o pasaba, eso quiere decir que el nivel ha sido mayor. Por otro lado, me gusta mucho que la gente esté nuevamente tan enganchada con el vóley cada fin de semana y tenga tanta expectativa.

Foto: Vicente Montes/ Archivo Histórico El Comercio / VICENTE MONTES

¿Qué opinas del ingreso de Rosa García al Salón de la Fama?

Yo me enteré el lunes, antes que ella misma. Sucede que existen las votaciones en redes sociales que es para los fans, pero también somos votantes quienes pertenecemos al Salón de la Fama, yo lo hago desde el 2005. En tanto a los votos en redes sociales, Perú es el país que más votó porque nuestro público de vóley es super fuerte.

Luego de las votaciones de los miembros estuve llamando por todos lados y me enteré de que la ‘China’ había sido elegida. Como yo no me pude quedar callada, se lo conté. Pero no solo por contar, sino porque necesitaban una foto de ella para colocarla en la placa y la iban a agarrar desprevenida, entonces preferí avisarle para que tenga tiempo de arreglarse y se vaya a la peluquería. Si no le decía no iba a estar preparada como a otros que los tomaron por sorpresa, a mí me pasó que me llamaron de imprevisto cuando estaba en el Congreso y ni siquiera me había maquillado.

¿Cómo fue esa comunicación?

Al inicio solo le decía que por si acaso se arregle, que vaya a la peluquería porque nunca se sabe, pero ella me preguntaba si sabía algo y al final, después de insistencia, le tuve que decir. Al inicio la ‘China’ estaba nerviosa porque se iba a convertir en la cuarta integrante en el Salón de la Fama, ya que para mí Mr. Park también cuenta como peruano por tener DNI. Luego me comenzó a preguntar cómo era todo el procedimiento y le expliqué para que esté preparada. No me podía quedar callada, tenía que salir linda. Estoy muy contenta por ella y se lo merecía por ser la mejor armadora de los Juegos Olímpicos.

Un ingreso bastante merecido

Sí y también siempre pensé que lo ideal es que todas las que llegamos a Seúl 88 ingresemos como equipo y no solo individualmente. Lo que hicimos es una hazaña que nadie logró y considero que todas las chicas de ese equipo merecemos ingresar poco a poco. Hasta ahora estamos Mr. Park, ‘Gaby’ Pérez del Solar, la ‘China’ y yo. Casualmente, tenemos una foto nosotros cuatro en esos Juegos Olímpicos.

Gabriela Pérez del Solar, Cecilia Tait, Man Bok Park y Rosa García. / Rosa García.

¿Cómo ves este momento del vóley peruano?

Hay muchas cosas por mejorar, pero se debe trabajar. Ahora mismo estoy enfocada y apostando muchísimo por las chicas clasificadas al Mundial de Beach Voley en Australia porque estoy segura de que tienen más posibilidades de traernos medallas y clasificarse a Los Ángeles 2026 que otras disciplinas. Lo digo desde ahora y por eso me estoy esforzando para que a ellas no les falte nada. Merecen mucha más visibilidad por lo que han logrado porque es histórico.

Cecilia Tait es nueva miembro del Comité Olímpico Internacional | Foto: AFP / LUIS ACOSTA

Esto como parte de tu labor en el Comité Olímpico Internacional

Claro. Cuando salí elegida me pusieron en la Comisión 365 que es la encargada de trabajar con la comunidad y por primera vez en la historia he metido a las municipalidades para trabajar en conjunto y estar más cerca de la gente. Además de eso, también se debe ordenar el dinero para los posibles medallistas que reciben apoyo del Estado.

Parte de mi labor es articular y estar vigilante para que todo el dinero que es dado por el Comité Olímpico Internacional llegue al Comité Olímpico Peruano y a partir de eso ellos son los encargados de distribuirlo. Además de eso, también vengo trabajando en un proyecto bastante fuerte, algo que será una buena noticia y seguramente lo comentaré en una siguiente entrevista (risas).

En tanto a la selección peruana, ¿qué opinas del retorno de Ángela Leyva?

Siempre quise entender cómo una jugadora del nivel de ella, que es la mejor en los últimos tiempos, no quisiera jugar en su selección. Pero, por otro lado, ahora también la entiendo porque para que sea contratada necesita estar en una selección que sea competitiva. Si ella era la única mejor jugadora del equipo, todo el mundo la iba a ir a bloquear y no iba a poder demostrar su capacidad.

Ahora, después de tantos años que ya conocen cómo juega, el tema de contratación no debe ser un problema, pero al inicio seguramente sí porque no le iba a servir para mostrarse, iba a quemarse sola. Dentro de todo, la felicito por una decisión que le ha costado, recibió muchas críticas, incluso de mi parte, y no es fácil renunciar a una selección.

¿Qué te motiva a seguir cerca del deporte nacional?

En el 2010 tuve cáncer y estuve cerca de morir, creo que eso tuvo mucho que ver. Desde que retorné de Alemania e hice mi ONG, que tuve que cerrar porque ingresé al Congreso, mi sueño era aportar en el deporte peruano. Me pasaron muchas cosas después, pero el vóley me ha dado todo lo que tengo y no voy a parar hasta sacar talentos para el deporte y ayudar a los atletas a que se sientan orgullosos.

He fiscalizado fuerte al Comité Olímpico Peruano cuando repartían dinero a atletas que no tenían chances de ganar medallas y los que sí necesitaban buscar auspicios como sea. Creo que todavía tengo mucho por hacer y eso me mantiene viva y saludable. Ser voleibolista y haber tenido un cuerpo fuerte me salvó en esos cuatro meses en que tuve una bomba de quimioterapias. Siempre he creído que si te caes, hay que volverse a levantar.

*******

