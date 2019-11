Federico Rodríguez fue uno de los jugadores más importantes que tuvo Alianza Lima en el triunfo sobre Sport Huancayo por 3-1. El delantero uruguayo marcó el primer gol del compromiso en los 4 minutos del primer tiempo y abrió el marcador a favor de los íntimos.

Después de la importante victoria sobre el ‘Rojo Matador’ el charrúa dio declaraciones a Gol Perú y no pudo contener la emoción. “Sé que no ganamos nada todavía. En lo personal es un desahogo importante por varias cosas que pasaron en mi carrera. Se lo dedicó a toda mi familia que es la que está siempre en los buenos y malos momentos”, dijo el jugador aliancista minutos después de culminado el cotejo.

“Nosotros teníamos que ganar jugando antes o después. Sabemos que dependemos de nosotros para salir campeones. Porque faltando dos partidos lo peor que nos puede ocurrir es definir contra Universitario”, acotó.

Asimismo, reconoció que el rival fue muy complicado y por un momento pensó que ocurriría lo mismo que con Manucci y Alianza Universidad. “Parecía que no entraba. Me quedó esa (jugada de gol frente al arquero) que le pegué afuera y me quería morir. El grupo nunca bajó los brazos”, añadió.

Por último, reconoció el triunfo pero afirmó que todavía falta. “No ganamos nada todavía pero es un paso importante”, sentenció.