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Resumen

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Alonso Correa fue cuarto en el Challenger de Ericeira en Portugal. (Foto: WSL)
Alonso Correa fue cuarto en el Challenger de Ericeira en Portugal. (Foto: WSL)
/ Damien Poullenot
Por Carlos Lázaro

El surf peruano tiene a dos tablistas con opciones reales de llegar al Championship Tour (CT), la élite de este deporte. Tras el Challenger Series de Ericeira (Portugal), Alonso Correa y Lucca Mesinas se ubican dentro del top ten del ránking, cuando resta solo una fecha del circuito Challenger o segunda división de la Liga Mundial de Surf (WSL).

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