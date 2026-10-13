El surf peruano tiene a dos tablistas con opciones reales de llegar al Championship Tour (CT), la élite de este deporte. Tras el Challenger Series de Ericeira (Portugal), Alonso Correa y Lucca Mesinas se ubican dentro del top ten del ránking, cuando resta solo una fecha del circuito Challenger o segunda división de la Liga Mundial de Surf (WSL).

Correa fue el gran protagonista: terminó cuarto en Ribeira d’Ilhas y escaló seis posiciones hasta el séptimo lugar. En tanto, Mesinas no pudo superar la segunda ronda en Ericeira y se mantiene noveno en el ránking y conserva sus opciones de clasificar al CT, como lo hizo en el 2022.

“Alonso está supermotivado, después de dos muy buenas fechas en el Challenger”, contó desde Portugal Sebastián Alarcón, entrenador de Correa, quien también destacó el tercer puesto en Brasil hace unas semanas.

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El ránking toma en cuenta los cinco mejores resultados de los seis Challenger Series y el puntaje de un Qualifying Series (la tercera división regional). Correa puede mejorar 864 puntos logrados en el QS de Saquarema por lo que sume en el QS en Taiwán (que entrega 6.000 al campeón), por lo que sus chances son muy altas.

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Para Mesinas sus opciones pasan por mejorar un QS de 3.660, es decir, llegar hasta las últimas instancias en Taiwán. Y luego ir en marzo a Australia a defender sus posiciones de clasificación.

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Surfista Ránking Challenger Ballito Pro US Open San Sebastian Ericeira QS TOTAL Alonso Correa 7° 300 (anulado) 1900 6085 5685 864 en Saquarema

(lo puede reemplazar por Taiwán) 14534 Lucca Mesinas 9° 700 4745 4745 600 (anulado) 3660 en Saquarema

(lo puede reemplazar por Taiwán) 13850 ... Fuente: WSL

—De Punta Rocas a Taiwán—

El calendario aprieta. Correa y Mesinas integran el Team Perú para los ISA World Surfing Games, que se disputarán del 6 al 15 de noviembre en Punta Rocas y son clasificatorios a los JJ.OO. Los Ángeles 2028. Casi en paralelo llega el Taiwan Open of Surfing, un QS 6000 que se correrá del 14 al 22 de noviembre.

Es decir, en ese mes los peruanos disputan dos torneos que lo pueden encumbrar a lo más alto. En Punta Rocas buscarán el cupo para los Juegos Olímpicos para el país campeón, y para ello deben ganar como equipo. Y luego, en Taiwán podrán sumar más puntos para el ránking Challenger Series de la WSL, lo que los ubicaría con mejores expectativas para el cierre del circuito.

“Alonso por ránking ya parece sembrado rondas más arriba. Entonces todo indica que va a poder hacer los dos eventos”, explicó Alarcón. La idea, que probablemente siga también Mesinas, es sumar en Taiwán para llegar con más opciones a Newcastle (Australia).

Lucca Mesinas ya saboreó estar en la élite del surf, durante el 2023, mientras que Alonso Correa hizo vibrar al país cuando llegó a semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024. Ambos saben lo que es medirse con los grandes del surf y han sabido afrontarlo.

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