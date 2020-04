Cuando se ejerce la democracia siempre hay oposición al sistema de gobierno. Y en el fútbol peruano esa figura política la representa Álvaro Barco, gerente deportivo de la Universidad San Martín. Él es uno de los más críticos de la gestión del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano. De momento, pide que se rindan cuentas sobre la economía en la Videna y quiere saber cómo se puede ayudar a los clubes profesionales en medio de esta crisis por el COVID-19. Desde este Diario hemos pedido la defensa y versión de Lozano; sin embargo, por ahora no ha sido posible ese cruce de información.

-¿Cuántos clubes comparten tu preocupación por la ausencia de diálogo con la Federación Peruana de Fútbol?

En los últimos días hemos intercambiado información con la mayoría de clubes. Y en muchos existe la preocupación por la información que nos debería dar el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Todas las decisiones en este contexto a través de Conmebol y de FIFA pasan por la Federación. Circulaban muchas informaciones en cuanto a la ayuda económica y nadie sabía exactamente qué iba a pasar con eso.

-¿Ya no habrá reunión de la FPF con todos los clubes?

No hubo reunión formal, solo se han juntado a conversar con cuatro o cinco clubes. El presidente no quiere hablar con la totalidad de clubes, porque, según me dicen, tiene poco para informar y poco para ofrecer. No es que esperemos alguna ayuda económica de la Federación, hay una incertidumbre muy grande en todos los sectores. En mi opinión, un presidente de Federación debe darse el tiempo aunque sea unos cinco minutos a diario y mantenernos informados. Él puedo conseguir información de primera mano de estas entidades y del Estado.

-¿Entonces hasta el momento no hay ningún mensaje formal?

Hasta ahora el único mensaje que ha llegado desde la Videna es la reducción de sueldos a sus trabajadores. Eso fue un golpe para todos. Si la Federación reduce el sueldo a sus empleados, y muchos ganan poco, imagínate qué posibilidades económicas podrían tener para nosotros. Eso debe explicarse. Nosotros tenemos entendido que la Federación ha generado recursos en los últimos meses, pero también se lo ha gastado. Quisiéramos que nos expliquen de manera frontal cuál es su situación económica. Hace mucho tiempo que no vemos balances ni recibimos explicaciones. Lo más curioso es que Lozano dijo en diciembre que había un súperavit de 20 millones de soles en la Federación.

-¿Qué temas importantes crees que deberían agendarse en una reunión virtual?

Queremos saber si finalmente es cierto que la Conmebol y la FIFA van a ofrecer alguna ayuda económica a los clubes profesionales del Perú y del mundo. Lamentablemente la poca información que nos han dado ha sido a través de cuatro clubes

-¿Es cierto que no se han reunido por no coincidir en los tiempos?

Por favor, si el presidente, en esta situación extrema que estamos, dice “nos reunimos a las 4 de la mañana”, a esa hora todos estamos allí. Incluso le dimos la posibilidad de que intervenieran los que él quisiera que intervengan. A mí me gustaría hacerle 20 preguntas, pero sé que si intervengo puedo romper la cordura y malogro una reunión fluida. Lo importante era que hablen cuatro voceros, los demás íbamos a ser oyentes.

-¿Cuál hubiera sido tu primera pregunta a Agustín Lozano?

Sería cuál es la situación económica de la Federación, después me gustaría saber por qué no se han gestionado los derechos de televisión de cuatro clubes. Me parece que esto nos lleva a una competencia desleal. Y esta crisis ahora me da la razón. Muchos nos sostenemos con el pago de la TV, y es inconcebible que cuatro no lo tengan. La Federación, por capricho o no sé qué tipo de negocio, interrumpe esta negociación. ¿Qué clase de negocio paralelo están ejerciendo para no darles el derecho que los demás tenemos? No se puede poner en juego el dinero de los clubes, por un capricho. Además, estamos hablando de un aliado, de un colaborador y el mejor sponsor que hemos tenido en los últimos años. Y que, además, ha cumplido a cabalidad pagando todos los meses. No se ha atrasado ni siquiera un día.

-¿No será también por una relación distante entre la Federación y la empresa que mencionas?

¿Tú sabes cuánto ha pagado GOL TV a la Federación por los derechos internacionales de las Eliminatorias? Le ha pagado 18 millones de dólares. El segundo postor no llegó ni a 8 millones de dólares. ¿Cómo es posible que la Federación trate de esa manera a su mejor sponsor? La Federación ha estado buscando a otras señales de cable, de televisión señal abierta, cuando en casa tienes al sponsor que más plata te ha dado.

-¿Es cierto que se cobraron adelantos por esos derechos?

GOL TV ha pagado 7 millones de dólares de adelanto sin haber jugado un solo partido de Eliminatorias. Tengo la información de que la Federación ya cobró el 40 por ciento de los derechos por Eliminatorias. Ese dinero también podría servir a los clubes, sea como préstamo o adelanto de regalías. Lo importante es que las cosas se manejan con transparencia. Desde la gestión de Oviedo, en la cual Lozano era el vicepresidente, dicen que hay un déficit. Lo que no entiendo es por qué no lo expone. Eso no pasa en ninguna federación del mundo. Si se gastaron la plata, que al menos digan por qué. El único mensaje terrrible que envían es la reducción de sueldos en su propia institución. Hay mucha información que queremos tener para no distorsionar las cosas.

-¿Todo esto no será por la mala relación de Paco Casal (GOL TV) con la Conmebol?

Si Lozano toma las cosas de manera personal o si está subordinado políticamente, la verdad es que está perjudicando al fútbol peruano. Lo que más he visto nosotros es que el Consorcio, osea Casal con Telefónica, ayuda al fútbol peruano. Acá se trata de darle las mejores condiciones a tu mejor aliado, y siga apostando por tu país. Tengo que apostar por quien toda la vida me dio un soporte. Hay que ser más solidario y coherente. En el fútbol los otros recursos son variables, como la publicidad, la taquilla, etc. ¿Por qué no cuidamos ese ingreso que determina el presupuesto de casi todos los clubes? ¿Tú sabías que GOL TV ofrecía cuatro millones por los cuatro equipos (Llacuabamba, Carlos Stein, Grau y Alianza Universidad? Era cuatro millones de dólares por los cuatro y, además, se le ofreció a la Federación dos millones más para campeonato de reserva y divisiones menores. Quiero saber por qué Lozano ha tirado abajo eso. Imagínate ese castigo a Llacuabamba en solo 24 horas. Te metes con el más débil y lo arruinas. ¿La Comisión de Justicia de la Federación será autónoma?

-¿Cómo interpretas la sanción económica de Conmebol a Agustín Lozano por la reventa de entradas?

A mí me gustaría que los clubes opinen abiertamente sobre este castigo. Yo no he podido leer ese documento. Para mí es una vergüenza la multa a Lozano. Por temas mucho menores se han recibido castigos mucho más importantes. A un dirigente de Uruguay por 30 mil dólares de un envío de luces de la FIFA, lo suspendieron un año. A otros dirigentes por la reventa de dos a tres entradas les han dado hasta dos años. ¿Cómo es posible que un dirigente que ha sacado provecho económico y que haya ido en contra de su selección solo haya recibido ese castigo? En la Conmebol puede pasar cualquier cosa. Esa sanción la han ordenado maquiavélicamente. No tienes opción de apelación y no la han difundido. Nadie la tiene.

-¿Y cómo quedó el reclamo de apelar al TAS por el tema de los Estatutos de la Federación?

Es un tema distinto y no ha sido menor. Esos estatutos han sido otra vergüenza para el fútbol profesional y para el desarrollo del fútbol. Ha sido doloroso tener que aprobar eso. El TAS ha aceptado la demanda y sigue su curso.

-¿Qué abogados lo están viendo?

El caso lo tiene Daniel Crespo, un abogado especializado en fútbol internacional. A nivel nacional lo coordina Julio García.

-¿En resumen ya tiraste la toalla con la Federación?

Ya tire la toalla hace tiempo. Comunicación abierta con el presidente no hay. No me quiero mezclar con él, de ninguna manera. Nosotros apoyamos al fútbol peruano de otra manera. Intentamos proyectar el trabajo de menores, el fútbol femenino, apoyamos en ese sentido deportivo. Nuestros proyectos están acorde a Licencias. En términos personales no se puede conversar con el presidente y menos con el secretario general. No me quiero mezclar con esa clase de gente.

-¿Cuál es la postura de la San Martín en la reducción de sueldos?

Hemos avanzado en ese sentido con Agremiados. La Federación ya sabe que no puede meterse, eso será un tema entre Agremiación y los clubes. Estamos tratando de ponernos de acuerdo, pero nadie puede tener muy claro qué es lo que viene. Queremos conversar en grupo con Agremiados, pero cada club es una realidad diferente. En el caso nuestro, tenemos que demostrar si no estamos en condiciones de pagar. Mi presupuesto está respaldado básicamente por los derechos de TV. Si la televisión sigue pagando, de alguna manera yo tengo ese respaldo para seguir cumpliendo en esta etapa de crisis. Pero hay otros clubes que no. Mi plantilla es bastante baja, no creo que tenga muchas opciones de reducir o aplazar pagos, que es la modalidad más vista hoy.

-¿Estás de acuerdos en la suspensión de algunos torneos en este año?

Es difícil opinar sobre eso, porque no sabes qué cosas van a pasar en el corto plazo. Hay que tener cuidado, porque está bien que los jugadores gocen de buena salud, pero muchas veces eso no ocurre con su entorno. Hay que estar muy atentos con lo que recomiende el Estado.

VIDEO RELACIONADO

Álvaro Barco arremetió contra el arbitraje tras la derrota por 2 a 1 ante Alianza Universidad

Más en Deporte Total

Qatar 2022: ¿Eliminatorias sudamericanas con nuevo formato?

Gustavo Zevallos dejó en suspenso la reincorporación de Jean Deza en Alianza

Liga 1 podría reanudarse este año a puertas cerradas, según ministro de Defensa

Hinchas de Alianza Lima se sumaron a campaña de donación de sangre