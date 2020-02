DT







América vs. Atlas EN VIVO vía TUDN: Federico Viñas anotó el 1-0 con este remate en el área por el Clausura 2020 [VIDEO] El delantero uruguayo de 21 años Federico Viñas marcó el 1-0 en el partido entre América vs. Atlas por la fecha 6° del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX. El atacante apareció oportunamente tras un tiro de esquina para anotar en su vuelta al cuadro de las ‘Águilas’ luego de disputar el Preolímpico Sub 23