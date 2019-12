DT







América vs. Monterrey: Leonel Vangioni anotó el penal del triunfo para el título de los ‘Rayados’ en el estadio Azteca [VIDEO] El lateral izquierdo argentino Leonel Vangioni convirtió el penal decisivo en la tanda definitoria entre América vs. Monterrey por el título del Apertura 2019 Liga MX. El partido terminó 2-1 a favor de las Águilas y en el tiempo extra no hubieron goles