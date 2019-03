Amistosos FIFA 2019: Calendario y resultados de los partidos de hoy jueves 21 de marzo

Empiezan los amistosos Fecha FIFA este 2019. Esta semana continúan los partidos amistosos en diferentes partes del mundo que son programados por la FIFA. Ver fútbol en vivo online como el Perú vs. Paraguay, Ecuador vs. Estados Unidos, Colombia vs. Japón, México vs. Chile o el Argentina vs. Venezuela ya no será un problema para los amantes del fútbol ingresando a las diferentes aplicaciones móviles que te presentaremos a continuación para no perderte detalles de los partidos en vivo y en directo desde tu celular o laptop. Existen diferentes opciones para ver fútbol online y El Comercio te trae la mayor información para conocer todos los detalles del antes, durante y después de cada encuentro.



Después del Mundial Rusia 2018, la FIFA empezó a programar diferentes partidos cada mes para que las selecciones continúen su nuevo proceso de cara a las la Copa América 2019, las Eliminatorias Qatar 2022 y los próximos torneos internacionales por cada continente. Canales como ESPN, FOX Sports Play, DirecTV Sports, Latina, Movistar Deportes, LaLiga+, Vodafone, Sky Sports, TDN, TyC Sports, Televisa Deportes, entre otros canales, estarán disponibles para transmitir fútbol en vivo, según el país sin ninguna restricción.



Perú vs. Paraguay: El primer partido de la selección peruana en este 2019

Perú vs. Paraguay, se enfrentan mañana en New Jersey por Fecha FIFA 2019.

A continuación, te presentamos la programación completa de los partidos y resultados más atractivos de la semana por Amistoso FIFA 2019. Podrás ver fútbol en vivo en diferentes canales de señal abierta o pago, según el país.

Calendario y Resultados de amistosos Internacionales FIFA 2019

JUEVES 21 DE MARZO

• Ecuador vs. Estados Unidos - 19:00 PM

Estadio: Orlando City Stadium

Canal: Ecuador Canal del Futbol, ESPN Play Sur

VIERNES 22 DE MARZO

• Colombia vs. Japón - 5:20 AM

Estadio: Estadio Internacional de Yokohama

Canal: Caracol Televisión RCN

• Corea del Sur vs. Bolivia - 6:00 AM

Estadio: Ulsan Mansu Football Stadium

Canal: Por confirmar

• Uruguay vs. Uzbekistán - 6:35 AM

Estadio: Guangxi Stadium

Canal: Por confirmar

• Argentina vs. Venezuela - 3:00 PM

Estadio: Wanda Metropolitano

Canal: TyC Sports y beIN Sports

• Perú vs. Paraguay - 19:00 PM

Estadio: Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Canal: Movistar Deportes y Latina

• Guatemala vs. Costa Rica - 20:00 PM

Estadio Mateo Flores

Canal: Por confirmar

• México vs. Chile - 21:15 PM

Estadio: Qualcomm, San Diego

Canal: TDN, Televisa y Chilevisión.

SÁBADO 23 DE MARZO

• Brasil vs. Panamá

Estadio: Estadio do Dragao

Canal: ESPN /Brasil

