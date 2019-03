Partidos y amistosos EN VIVO: sigue los resultados EN DIRECTO por la Eurocopa 2020 y fecha FIFA

Mira los partidos de clasificatorias por la Eurocopa 2020 y los amistosos Fecha FIFA 2019 desde el 21 de marzo en diferentes partes del mundo. Para ver fútbol en vivo online ya no será un problema para los amantes del fútbol ingresando a las diferentes aplicaciones móviles que te presentaremos a continuación; de esta manera, no te perderás los partidos en vivo y en directo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil.



El Comercio te trae la mayor información para conocer todos los detalles del antes, durante y después de cada encuentro.

Después del Mundial Rusia 2018, la FIFA programó diferentes partidos cada mes para que las selecciones continúen su nuevo proceso de cara a las la Copa América 2019, las Eliminatorias Qatar 2022 y los próximos torneos internacionales por cada continente. Canales como ESPN, FOX Sports Play, DirecTV Sports, Latina, Movistar Deportes, LaLiga+, Vodafone, Sky Sports, TDN, TyC Sports, Televisa Deportes, entre otros canales, estarán disponibles para transmitir fútbol en vivo, según el país sin ninguna restricción.



Calendario y Resultados de amistosos Internacionales FIFA 2019

DOMINGO 24 DE MARZO

• Kazajistán vs. Rusia

Hora: 09:00 AM

Estadio: Astana Arena (Kazajistán)



• Gales vs. Eslovaquia

Hora: 09:00 AM

Estadio: Cardiff City Stadium (Gales)



• San Marino vs. Escocia

​ Hora: 12:00 PM

Estadio: Estadio Olímpico de Serravalle (San Marino)



• Israel vs. Austria

​ Hora: 12:00 PM

Estadio: Estadio Sammy Ofer (Israel)



• Hungría vs. Croacia

Hora: 12:00 PM

Estadio: Groupama Arena (Hungría)



• Chipre vs. Bélgica

Hora: 14:45 PM

Estadio: Estadio GSP (Chipre)



• Eslovenia vs. Macedonia

Hora: 14:45 PM

Estadio: Estadio Stožice (Eslovenia)

• Holanda vs. Alemania

Hora: 14:45 PM

Estadio: Amsterdam Arena (Países Bajos)



• Polonia vs. Letonia

Hora: 14:45 PM

Estadio: Municipal de Varsovia (Polonia)



• Irlanda del Norte vs. Bielorrusia

Hora: 14:45

Estadio: Windsor Park (Irlanda)

SÁBADO 23 DE MARZO

• Brasil 1-1 Panamá

Estadio: Estadio do Dragao

Canal: ESPN /Brasil

• España 2-1 Noruega

Estadio: Estadio de Mestalla (Valencia)

Canal: DirecTV Sports

• Italia 2-0 Finlandia

Estadio: Dacia Arena de Udine

Canal: DirecTV Sports



VIERNES 22 DE MARZO

• Colombia 1-0 Japón

Estadio: Estadio Internacional de Yokohama

Goles: Radamel Falcao (64')

• Corea del Sur 1-0 Bolivia

Estadio: Ulsan Mansu Football Stadium

Goles: Lee Chung- Yong (86')

• Uruguay 3-0 Uzbekistán

Estadio: Guangxi Stadium

Goles: Gastón Pereiro (5'), Christian Stuani (23',82')

• Argentina 1-3 Venezuela - 3:00 PM

Estadio: Wanda Metropolitano

Goles: ARG | Lautaro Martinez (59'), VEN | Salomón Rondon (6'), Jhon Murillo (44'), Josef Martínez (75')

• Perú 1-0 Paraguay - 19:00 PM

Estadio: Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Goles: Christian Cueva (3')

• Guatemala 1-0 Costa Rica - 20:00 PM

Estadio Mateo Flores

Goles: Stefano Cincotta (31')

• México 3-1 Chile - 21:15 PM

Estadio: Qualcomm, San Diego

Goles: Raúl Jiménez (51'), Hector Moreno (64'), Hirving Lozano (65')

JUEVES 21 DE MARZO

• Ecuador 1 -0 Estados Unidos

Estadio: Orlando City Stadium

Goles: Gyasi Zardes (81')

Amistosos Internacionales FIFA 2019, Eurocopa 2020 Calendario y Resultados

