Un pedacito de Arabia Saudí tuvo acento peruano. El Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium de la ciudad de Al Hasa recibió a dos hijos ilustres de la actual selección nacional. Temprano se enfrentaron el Al Fateh de Christian Cueva y el Al Hilal de André Carrillo . La victoria fue del segundo pero que ambos hayan jugado casi todo el partido, con goles y asistencias es una buena noticia en el Perú.

Son dos realidades distintas para cada uno. Al Hilal hizo valer su presente y venció 5-2 con un tanto de Andre Carrillo –golazo de taco ante un córner en el primer palo– a un Al Fateh que tiene a un Christian Cueva muy enchufado –dio la asistencia de tiro libre para el descuento y marcó el segundo de penal–, pero al equipo le falta claridad para disfrutar más del peruano.

En un campeonato donde el físico parece estar por encima del estilo, Carrillo sale ganando porque gobierna en las dos formas. Es dueño absoluto de la banda derecha, se mueve como quiere por el frente y hasta aparece en los balones parados para anotar. Su habilidad lo hace imprescindible, tanto que ha jugado 17 de los 20 partidos de titular y ya suma seis goles –además de cuatro asistencias-, su mejor registro en torneo liguero en su carrera –llegó a cinco con el Sporting de Lisboa en el 2014-15.

André Carrillo y su acrobático gol a equipo de Christian Cueva en Arabia (Saudí Sports TV)

De Cueva se saluda ver el estado en el que se encuentra. Es el cerebro de un cuadro que corre mucho pero no conecta tan bien. El Al Fateh lucha por no caer en la zona de descenso -tiene que esperar que el Abha no le gane el Al Nassr-. Si bien la inserción del peruano no ha significado mejores resultados -fue titular en dos derrotas y en seis partidos solo ganó dos-, ya el nacional puede empezar a asentarse en el once y eso también es visto con buenos ojos desde la Videna.

Ante Al Hilal recién fue el segundo partido de Cueva como titular y se ve que es a quien los compañeros buscan. Juega como en la selección peruana. Se tira por la izquierda, pero busca siempre el centro del campo. Además, es el amo y dueño de la pelota parada. Brindó una asistencia de tiro libre y marcó de penal. La ’10′ que lleva en la espalda no es en vano.

Christian Cueva marcó gol de penal ante Al Hilal de André Carrillo.

Incluso, según el portal estadístico Sofascore, Cueva terminó siendo el mejor jugador por los promedios que estableció, incluso por encima de Al-Dawasari de Al Hilal, que marcó dos tantos. Cueva logró un 80% de afectividad en sus pases y ganó 5 de los 10 duelos que disputó. Su puntuación fue de 8.6.

Para notar la mejoría. En el último partido de titular que jugó con el Yeni Malatyaport en Turquía, Cueva logró un 78% de efectividad -los pases son su fortaleza-, pero apenas ganó 2 de doce duelos. Ahora se le nota mejor físicamente, y eso lo ayuda a encarar a sus rivales.

Restan días para la convocatoria de Ricardo Gareca para la fecha de Eliminatorias de fin de mes ante Bolivia y Venezuela. Carrillo es un nombre dijo y para quienes dudaban de Cueva, el nivel que viene mostrando lo hace otro que debe estar con la blanquirroja.

