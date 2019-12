Guerrero é o ídolo da coloradinha Isadora, de Caxias do Sul. Vestida de bailarina, a pequena de 10 anos chamou atenção por trazer ao jogo do Inter, no Gigante, um cartaz pedindo a camisa do atacante. Veja como foi o encontro: https://t.co/IqwesVm4O4 ❤️ #NãoÉSóFutebol pic.twitter.com/VAhEhps2Wd