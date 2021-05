El mexicano Andy Ruiz, excampeón mundial del peso pesado, se enfrentará este sábado en Carson, California (EE.UU.), al mexicano-estadounidense Chris Arreola con la mente puesta en grandes peleas que le permitan recuperar los títulos que perdió. El combate se realizará este sábado en el Dignity Healt Sports Park. La transmisión estará a cargo de ESPN en Perú y gran parte de Latinoamérica.

Ruiz, de 31 años, dio la gran sorpresa del pugilismo mundial en los últimos años al vencer por nocaut al inglés Anthony Joshua en junio de 2019, pero medio año después se presentó fuera de forma en la pelea de revancha y perdió las fajas de cuatro organizaciones (OMB, AMB, FIB y IBO).

Este sábado, reaparecerá con varios kilos menos y tras haber cumplido un recio plan de preparación en el equipo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el mejor peleador libra por libra del momento.

“Cuando perdí me sentí abajo, sin ganas de pelear, pero algo en mi corazón me dijo que me debía levantar y mostrar la disciplina que me faltaba”, afirmó esta semana Ruiz, que, según sus publicaciones en redes sociales, se presentará en un gran momento de forma deportiva.

Arreola, de 40 años, tendrá una última oportunidad de buscar una pelea de campeonato mundial. Nacido en Los Ángeles, aunque defiende su condición de mexicano, ha trabajado desde enero confiado en mostrar una buena defensa para evitar los ataques del rival y, con eso garantizado, tratar de derribar a Ruiz.

El ‘Destroyer’ Ruiz, con 33 triunfos, 22 por la vía rápida, y dos derrotas, posee menos alcance que Arreola, pero es un boxeador de buena velocidad de manos y piernas, a lo que se suma su pegada. Este sábado saldrá como favorito, pero no deberá confiarse porque de sus 38 victorias, con seis derrotas y un empate, Chris ha ganado 33 peleas por nocaut.

“Sé que el Andy viene bien preparado, se ve fuerte, pero yo he trabajado duro y sé que va a ser una gran pelea. Quiero demostrar que todavía tengo algo que dar”, dijo Arreola a los medios esta semana.

Si gana, Andy se acercará a la posibilidad de disputar un título mundial, ya sea contra Joshua, monarca de la Asociación Mundial, la Federación Internacional y la Organización Mundial, o contra el también inglés Tyson Fury, campeón del Consejo Mundial.

A los 31 años, tiene la calidad para buscar ser el más grande de la división, pero para eso necesita mantener la disciplina y parece que lo ha entendido desde que entró en el equipo del ‘Canelo’, dirigido por el entrenador Eddy Reynoso.

Andy Ruiz vs. Chris Arreola | Horarios y canales del evento

España: 03:00 am (domingo 2 de mayo) / DAZN

Estados Unidos: 9:00 pm / FOX Sports

México: 9:00 pm / Canal Space / TUDN / Azteca 7, Las Estrellas (Canal 2)

Colombia: 9:00 pm / ESPN

Chile: 11:00 pm / ESPN

Argentina: 11:00 pm / ESPN

Perú: 9:00 pm / ESPN

Cartelera completa

Andy Ruiz vs Chris Arreola / Peso pesado.

Erislandy Lara vs Thomas Lamanna / por el título mundial vacante de peso mediano de la AMB.

Sebastian Fundora vs Jorge Cota / Peso súper wélter.

Eduardo Ramírez vs Isaac Avelar / Por el título mundial interino de peso pluma de la AMB.

Omar Figueroa Jr vs Abel Ramos / Peso wélter.

Jesús Alejandro Ramos vs Javier Molina / Peso wélter.

Adrián Granados vs José Luis Sánchez / Peso wélter.

