La destacada labor de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate hace que muchos lo consideren candidato para dirigir a gigantes de Europa, sin embargo, no todos opinan que sea un estratega a la medida de los clubes más poderosos del mundo en este momento.

En sentido opuesto a la mayoría se encuentra Ángel Cappa, extécnico argentino, quien no visualiza a su compatriota siendo presentado en Real Madrid, por ejemplo, a pesar del reconocimiento que posee.

“Real Madrid y Barcelona no sólo se fijan en la calidad del DT, sino también en la imagen. Gallardo tuvo mucho éxito en Argentina, pero no tiene el respaldo ni el marketing para el Madrid”, indicó Cappa este lunes en comunicación con ‘La Oral Deportiva’.

No solo es por el estilo del ‘Muñeco’, aclaró el otrora entrenador de Universitario de Deportes. “El fútbol argentino en Europa no se ve y no se tiene en cuenta para nada. Solo miran para buscar algunos futbolistas. Es un error de soberbia de los europeos”, agregó.

SIGUE LEYENDO: Diego Simeone prefiere ir partido a partido pese a la ventaja de Atlético en la tabla de LaLiga

En la otra orilla se ubico hace unos meses César Luis Menotti, histórico exentrenador de la ‘Albiceleste’ y actual director Nacional de Selecciones de la AFA.

“Que Gallardo puede dirigir al Real Madrid, no tengo dudas, pero no creo que Zidane pueda dirigir a River. Gallardo conoce el mundo europeo, tiene experiencia como futbolista, recorrido de Selección, hace seis años que está en River haciendo una buena tarea y puede dirigir donde quiera. El fútbol argentino es complejo, muy difícil. Es mucho más fácil dirigir al Real Madrid que a Chacarita”, indicó para sumarse al debate de una manera polémica.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Fútbol internacional: Mira el mejor resumen de goles