Lo que comenzó a circular como un fuerte rumor desde hace algunos días, finalmente fue confirmado por la misma directiva de Universitario: Ángel Comizzo dejó de ser técnico del conjunto merengue. El anuncio oficial, que se dio este jueves a través de un comunicado vía redes sociales, indica que ambas partes no pudieron llegar a un acuerdo para renovar el contrato. Lo cierto es que la reacción del hincha crema, en su mayoría, ha sido negativa ante esta situación. Y por supuesto que es entendible, porque más allá de cualquier discrepancia con el argentino sobre su errática forma de ser con el periodismo en la conferencias de prensa, su trabajo ha hablado bien de él dentro de la cancha.

En el 2013 sacó campeón a los merengues, y esta temporada llegó a mitad de año para hacerse cargo de un plantel crema muy corto en cuanto a nombres importantes, pero lo llevó a pelear el título del Clausura hasta la última fecha y clasificar a la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, deberá jugar desde la primera fase de la Copa Libertadores y será el primer club peruano en competir en el 2020. Es decir, habrá poco tiempo para las vacaciones y para rearmarse, pero Comizzo tenía a favor que ya conocía al grupo. Con un nuevo técnico definitivamente será distinto, es comenzar de cero. ¿Pero es el caso Comizzo es una situación aislada o la directiva estudiantil tiene poca paciencia con los entrenadores? ¿Es verdad que estos duraron poco y nada en el banquillo crema en la última década? ¿Qué técnico duró más? A continuación respondemos estas preguntas.

Juan Reynoso (18 meses)

Reynoso sacó campeón al equipo crema enel 2009. (Foto: GEC)

El ‘Cabezón’ se hizo cargo del equipo a comienzos del 2009. Las fechas avanzaron y la ‘U’ de Juan Reynoso demostró ser un equipo sólido en defensa que obtenía resultados positivos, pese a recibir críticas por su juego, que estaba lleno de rotaciones y siempre priorizaba el cero en el arco y en muchas ocasiones ganaba con la mínima diferencia. El saldo final fue la obtención del título nacional en una final soñada ante Alianza Lima, y una campaña más que digna en la Copa Libertadores del 2010. En este último torneo se fueron eliminados en octavos de final, pero ante el Sao Paulo de Rogerio Ceni y sin recibir goles tras una definición por penales.

José Guillermo Chemo del Solar (21 meses la primera etapa, 15 en la segunda etapa)

Chemo se fue sin títulos en su paso por Universitario. (Foto: GEC)

El 16 de agosto del 2010, volvió al club luego de aproximadamente ocho años, pero esta vez como entrenador. Al término de la primera ronda del Campeonato Descentralizado 2012, Del Solar fue despedido de la conducción técnica del club, dejándolo entre las últimas posiciones de dicho torneo. Sin embargo, es recordada la campaña que hicieron en la Copa Sudamericana 2011, en la que llegaron a cuartos de final frente al Vasco da Gama. En su regreso en el 2014, las cosas tampoco fueron como se esperaba. Los malos resultados lo llevaron a abandonar el club en su adiós definitivo de la institución.

Nolberto Solano (6 meses)

Solano tuvo un mal rendimiento como técnico de Universitario. (Foto: GEC)

El ‘Maestrito’ agarró el equipo en el 2012 y duró muy poco en el banquillo merengue. A pesar de debutar con una victoria por 3-1 ante Inti Gas en el Monumental, sus resultados no fueron buenos. En aquella temporada, la ‘U’ terminó en el undécimo puesto de la tabla del Torneo Descentralizado y ni siquiera clasificó a la Copa Sudamericana. Solano dirigió en total 29 partidos, de los cuales ganó 12 (ocho de local y cuatro de visita), perdió 8 (tres de local y cinco de visita) y empató 9 (cinco como visitante y cuatro en casa). Es decir, sacó 45 puntos de los 87 en juego.

Ángel Comizzo (14 meses en la primera etapa, 6 en la segunda etapa)

Comizzo sacó campeón nacional a los merengues en el 2013. (Foto. GEC)

Llegó para hacerse cargo del equipo en el 2013. Los resultados fueron más que buenos y pudo coronarse campeón nacional ante Real Garcilaso en la gran final. Sin embargo, tuvo una salida abrupta del club mientras la ‘U’ competía en la zona de grupos de la Copa Libertadores 2014. ¿La razón? Aceptó una propuesta del Monarcas Morelia de la Liga MX y dejó sin entrenador a la 'U'.

No obstante, en su segunda etapa con los cremas las cosas fueron más que bien. No solo llevó al equipo a pelear el primer lugar del segundo torneo del año hasta la última fecha, sino que sus números fueron más que aceptables: disputó 17 partidos en el Clausura (9 victorias, 6 empates y 2 derrotas) y 5 partidos en la Copa Bicentenario (2 triunfos, 1 empate y 2 derrotas). Al final no llegó a un acuerdo económico y tuvo que partir otra vez.

Luis Fernando Suárez (5 meses)

Suárez tuvo uno de sus peores momentos como técnico cuando decidió dirigir a los cremas. (Foto. GEC)

Aquel 18 de marzo que Luis Fernando Suárez llegó a Lima no se imaginaba la situación que le tocaría vivir en Universitario de Deportes. Los números que dejó en el equipo son muy negativos: de 12 partidos, apenas ganó 2, y obtuvo 7 derrotas y 3 empates. A pesar de los malos resultados, dijo muchos años después que se llevó buena impresión de algunos entrenadores del torneo, destacando a tres: los argentinos Daniel Ahmed, Mariano Soso y Cristian Díaz.

Roberto Chale (18 meses)

Chale dirigió a los cremas en dos etapas distintas. (Foto: GEC)

Se puso el buzo en el 2015 para salvar del descenso a Universitario de Deportes y terminó metiéndolo en un torneo internacional. Así de buenos fueron los números de Roberto Chale en su regreso a tienda crema. En su segunda etapa como técnico merengue, el ‘Tío Terrible’ sumó 74 partidos entre torneo local y torneos internacionales. y su mejor producción la logró el 2015 en el que sumó 27 de 45 puntos posibles devolviendo al club a un certamen internacional como la Copa Sudamericana.

Pedro Troglio (13 meses)

Troglio dejó a los merengues por una mejor propuesta del fútbol argentino. (Foto. AP)

Arribó a Lima en el 2017. Debutó en un recordado 3-0 a favor de los cremas en un clásico ante Alianza Lima en el Monumental. En total, el técnico dirigió en 51 oportunidades a la 'U', con 22 duelos ganados, 16 triunfos y 13 empates. Su máximo logro lo obtuvo al clasificar a la primera fase de la Copa Libertadores 2018. Pese a que el equipo no tuvo un mal rendimiento, se fue tras aceptar una propuesta del equipo de sus amores: Gimnasia y Esgrima La Plata.

Nicolás Córdova (11 meses)

El chileno Nicolás Córdova será recordado por ser el técnico que logró salvar a los cremas del descenso en el 2018. (Foto: GEC)

Nicolás Córdova llegó a mediados del 2018. Desde su debut en julio de aquel año, en en la derrota por 2-1 a manos de Sport Huancayo, el entrenador de 40 años sumó 58 puntos de 117 posibles (49,6%) en 39 compromisos disputados en la Liga 1 Movistar. Lo más destacado del chileno es haber logrado que, en una situación bastante comprometida con el descenso, logró que el equipo se quedará en Primera División.