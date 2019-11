Ángel Comizzo terminó su conferencia de prensa cuando aún los periodistas que cubrieron el duelo entre Universitario ante UTC de Cajamarca tenían preguntas por realizar. En la zona de prensa del estadio Héroes de San Ramón, el estratega argentino habló durante cinco minutos cuarenta segundos; pero, la repercusión de sus declaraciones estará latente durante toda la semana. Pasando por la crítica al juez de línea del partido, la sorpresa por la inclusión de Corzo, por parte de Gareca, en el once titular del duelo entre Perú vs. Colombia y hasta una incómoda comparación que no tuvo un fijo destinatario.

El técnico argentino de 57 años comenzó la conferencia de prensa declarando que Universitario de Deportes “jugó bien” ante UTC de Cajamarca, pues sus jugadores “sabían que era una gran oportunidad para ponerse en el primer lugar” y tras ello habló de las condiciones físicas de los jugadores que llegaron de los duelos amistosos internacionales por fecha FIFA.

“Aldo no jugó nunca en los partidos de la selección, pero el viernes justo lo ponen. Justo ahora lo fueron a poner cuando nosotros teníamos que jugar un partido enorme. Pero bueno, hizo un gran esfuerzo Aldo. Jugó un partido bien bravo contra Colombia, luego tuvo que hacer varias horas de vuelo. Estamos muy agradecidos con él”, exclamó el estratega de Universitario de Deportes Ángel Comizzo con sorpresa.

Comizzo hablando del titularato de Corzo con la selección

Comizzo hablando del árbitro del Universitario vs. UTC. (17/11/2019)

Posteriormente Ángel Comizzo habló del juez de línea del partido entre Universitario de Deportes frente a UTC de Cajamarca por la fecha 16° del Torneo Clausura 2019 Liga 1. El ex entrenador de la Universidad César Vallejo reconoció que su equipo tuvo “situaciones muy claras para liquidar el juego”, luego habló del juez de línea Pedro Vásquez y sus errores arbitrales.

“Pedro Vásquez tuvo un error grosero, ya que anuló un gol de Hohberg que estaba habilitado. Yo le digo que es un pésimo línea, no puede dirigir en esta instancia, donde se juega muchísimo. El árbitro Castañeda también dejó mucho que desear. En UTC se quejaron por la expulsión, pero a nosotros nos costó que Anthony Osorio tuviera que salir lesionado porque casi lo matan del golpe que le dieron. Condiciona a Cabanilla con una amarilla que no tuvo que haber existido. Los errores arbitrales hoy han sido muy groseros, muy graves. No estaban capacitados esta gente para dirigir un partido de esta envergadura", comentó Ángel Comizzo.

Ángel Comizzo, entrenador de Universitario de Deportes. (Foto: GEC)

Sobre el cierre de la conferencia de prensa, el argentino Ángel Comizzo realizó una comparación que llamó la atención, y el asombro, de los hombres de prensa. El ex jugador profesional de clubes como River Plate, Tigres UANL y América de Cali lanzó la indirecta sin destinatario claro.

“Yo no soy de llorar. Hay otros que lloran mucho" y luego terminó con un contundente "esto hay que decirlo. Lo de hoy fue feo porque arruinaron el trabajo de los muchachos. El señor Pedro Vásquez (línea) por sus groseros errores y el señor Renzo Castañeda (árbitro del partido) que tampoco estuvo bien”, agregó el entrenador de Universitario de Deportes.

Comizzo hablando de los jueces del partido

Comizzo hablando del árbitro del Universitario vs. UTC. (17/11/2019)

Con este resultado, y culminada la fecha 16° del Torneo Clausura 2019 Liga 1, Alianza es el único líder del certamen con 32 puntos, mientras que Cristal marcha segundo con 31 y Universitario es tercero con 30. Los tres clubes competirán en la jornada 17°, la última del torneo, para definir al campeón del certamen y perfilar al triunfador de todo el año.

Universitario de Deportes se medirá ante Real Garcilaso en el estadio Monumental, mientras que Alianza Lima chocará ante Unión Comercio en Moyobamba y Sporting Cristal visitará a Binacional en Juliaca.