Turquía fue uno de los últimos países europeos que no tomó medidas drásticas por la pandemia del coronavirus. El deporte siguió su actividad a puertas cerradas hasta el pasado 19 de marzo, cuando recién se decidió postergar las ligas de fútbol, vóley y básquet. La voleibolista peruana Ángela Leyva vive de cerca esa realidad, aunque ella no estaba compitiendo por su club, el PTT Sport, por una lesión.

Como gran parte de los países europeos, hoy Turquía también cumple aislamiento social y Ángela lo está llevando sola en casa. “Se han tomado medidas y estamos todos en cuarentena desde hace dos semanas. Hasta el final hubo fútbol a puertas abiertas, vóley también. Pero felizmente pararon. La Liga de Vóley se postergó cuando estaba en cuartos de final”, cuenta Leyva desde Ankara, donde radica.

Como se sabe, Ángela se encuentra en un proceso de recuperación de una lesión en la espalda. Estuvo internada por una inflamación y, si bien estuvo en franca recuperación, tuvo que dejar el hospital debido a que no era seguro que permanezca allí por la presencia del coronavirus.

“Estuve hospitalizada durante doce días. Después la doctora me dijo que me vaya a casa porque era un riesgo estar en el hospital, por el tema del coronavirus porque en los hospitales es donde se encuentran más casos. Yo, con dolor y todo, tuve que abandonar el hospital. Salí porque es mejor”, nos cuenta del momento en el que tuvo que dejar las instalaciones, hace dos semanas.

“Todavía no he hecho terapia en sí, pero estoy tratando de hacer cosas en mi casa”, asegura la voleibolista, quien hace algunos ejercicios aunque no puede realizar mucho esfuerzo. “Caminar un poco más, algo de cardio, ejercicios de movilización. Todavía no estoy haciendo carga, no estoy haciendo peso. Además, debo cuidar mi alimentación, que es muy importante”, explica.

Ángela vive en Ankara y está en cuarentena. (Foto: Itea Comunicaciones)

Además, debido a que ella vive sola, está aprendido a realizar otras actividades. “Mi día a día es dentro de casa. No hay mucho que hacer, así que trato de descansar lo más posible y haciendo parte de mis ejercicios. Estoy aprendiendo a cocinar también. Mi mamá me está enseñando por videollamadas. Todos los días hablo con ella y con mi hermana”, señala.

Desde Ankara, Ángela agradece los gestos de preocupación que han tenido con ella y espera que toda esta situación pase pronto para que todo vuelva a la normalidad. “Ahora les mando un beso gigante a los que están pendientes de mi rehabilitación, a los que se preocuparon por saber cómo estaba. Ya estoy mejor. Decirle a la gente que se quede en su casa porque es un virus muy fuerte, que se cuiden”, aconseja la mejor voleibolista peruana.

