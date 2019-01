Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder EN VIVO vía TNT: duelo Ball-Westbrook en la NBA

Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la semana 14 de la NBA desde el Chesapeake Energy Arena de Oklahoma este jueves desde las 20:30 horas (hora local) 9:30 p.m. (hora peruana) y por transmisión de TNT. Para ver básquet en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Sin LeBron James, Los Angeles Lakers van en busca de un triunfo que les permita marcar cierta distancia en la lucha por la clasificación a los Play Off ante un cuadro que, si bien marca en la parte alta de la conferencia del oeste, ha sufrido más de la cuenta en 2019. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, puntos, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la NBA.

LeBron James no se ha podido recuperar de su lesión a la ingle y, por ahora, ha quedado descartado de los próximos dos juegos de Los Angeles Lakers que este jueves visitan Oklahoma con un solo objetivo: ganar y no complicar su presencia en los Play Off de la temporada.

Oklahoma City Thunder, en tanto, llega muy golpeado tras haber perdido cuatro de los últimos cinco partidos que disputó el 2019 y que lo ha alejado del primer lugar en la conferencia del oeste. Sin embargo, la presencia de Paul George le significa mucho al equipo de Oklahoma en cuanto al sector ofensivo.

'PG3' está atravesando su mejor momento luego de haberse recuperado por completo de aquella lesión a la pierna que sufrió hace varios años y que en algún momento le hizo perder confianza. Hoy es el líder del equipo celeste y oro que va por la sorpresa en esta temporada.

Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder: probables alineaciones



Los Angeles Lakres: Lonzo Ball, Kentavious Caldwell-Pope, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Tyson Chandler.



Oklahoma City Thunder: Russell Westbrook, Terrance Ferguson, Paul George, Jerami Grant, Steven Adams.