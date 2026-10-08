Annia Cillóniz cumplirá en 2026 uno de sus mayores anhelos deportivos: participar por primera vez en Caminos del Inca, tradicional competencia del automovilismo peruano.

La piloto competirá con un Toyota Corolla desarrollado por ella misma, acompañada por el experimentado copiloto argentino Eugenio Arrieta. Ambos participarán en la categoría S1600.

“Es un gran salto en mi carrera, por lo que significa debutar en Caminos del Inca, la exigencia, la duración, las rutas. Estamos con muchas ganas de correr”, afirmó Cillóniz, quien elaboró su hoja de ruta.

Su pasión comenzó con el motocross a los siete años. Posteriormente, profundizó sus conocimientos mecánicos, compitió en rally y amplió su experiencia internacional, consolidando progresivamente su trayectoria deportiva.

Tras participar en el FIA Rally Star y conseguir triunfos nacionales en Quilmaná, Piura y Pisco, afrontará este desafío. “En Caminos del Inca todo distinto, pero la meta está en Arequipa”, señaló.

La competencia también representa una herencia familiar, pues su abuelo Denis Gonzales disputó la primera edición hace seis décadas. “Le dedico este Caminos del Inca. Sé que me acompaña y sabe que este Caminos va por él”, expresó emocionada.