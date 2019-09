Ansu Fati y los récords a los que apunta en la Champions League

Cuando el Barcelona anuncia el regreso de Lionel Messi en una convocatoria -la primera de la temporada-, en Europa las luces se enfocan en lo que pueda pasar este martes en Dortmund, pero no precisamente alumbran a Leo.

Cuando Anssumane Fati llegó a Sevilla, con seis años, su padre Bori Fati -quien ya estaba en España unos años antes-, no sabía que su hijo sabía jugar al fútbol. "Me decían que no sabía lo bueno que era mi hijo, gambeteaba a todo el mundo", contó hace poco. Pasó un año sin jugar hasta que se unió a una peña, la "Sextacampeones de Herrera", sí, una que defendía los colores del Real Madrid. Así empezó su historia.



Hoy, con solo 16 años y 321 días, es la estrella que todos siguen en el Viejo Continente y Alemania puede ser el nuevo lugar donde su fulgor se muestre. El atacante también fue convocado para disputar el duelo entre el Barcelona y el Dortmund en el inicio de la fase de grupos de la Champions League, y buscará nuevos récords en este torneo.

-Por más registros-

Ya tiene algunos récords con el Barza: el jugador más joven en debutar en La Liga (ante Betis), el menor en marcar también en la competición española (ante Osasuna), el más chico en marcar y asistir en un juego (contra Valencia). Ahora apunta a dejar sus primeros registros en la Champions, torneo al que el Barcelona llega con una deuda pendiente y Fati puede ser ese gancho que necesita.



Si Ansu Fati llega a jugar este martes, desde la 2:00 p.m., se convertirá en el futbolista del Barcelona más joven en estrenarse en la Champions. Dejaría atrás el registro de Bojan Krkic, quien debutó el 19 de setiembre del 2007 con 17 años y tres semanas ante el Lyon.



Con dos goles en sus dos primeros partidos en la Liga de España, Fati ahora apunta a las redes europeas. Si llegase a marcar, también se hará de este registro como el goleador más joven por encima del ghanés Peter Ofori-Quaye, quien con 17 años y 195 días marcó para el Olympiacos de Grecia contra el Rosenborg de Noruega en 1997.

Si marca también se haría del registro goleador juvenil en Champions del Barza, quitándoselo al mismo Bojan, que anotó con 17 años y 207 días ante el Schalke 04 en abril del 2008.



El récord que no tendrá Ansu Fati será el del jugador más joven en disputar el torneo. Este cetro le pertenece al nigeriano Celestine Babayaro, quien con 16 años y 87 días jugó para el Anderlecht de Bélgica en 1994 en el empate 1-1 ante Steaua de Rumanía.



En este top 5 aparecen solo jugadores menores de 16 años y todos por debajo de la edad que tiene Fati, quien suma 16 y 321 días.