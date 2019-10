El joven prodigio del Barcelona Ansu Fati de 16 años “estaba en la prelista”, reconoció este viernes el seleccionador español, Robert Moreno, al publicar su convocatoria para los partidos clasificatorios para la Eurocopa de 2020 contra Noruega y Suecia.

“Estaba en la prelista como Adama, Mikel Merino o Zubeldía, gente que lo estaba haciendo muy bien”, dijo Moreno al dar la lista de convocados para estos encuentros contra Noruega el 12 de octubre y Suecia tres días más tarde, en los que España podría sellar su pase a la Eurocopa.

España se enfrenta a Noruega en Oslo y a Suecia en Solna, el 12 y el 15 de octubre respectivamente, dentro del grupo F de clasificación europea con la posibilidad de sellar matemáticamente su pase a la Eurocopa de 2020 si gana ambos partidos.

Ansu Fati estaba en la prelista de España, pero aún no es convocable por conflictos burocráticos . (Foto: AFP) PAU BARRENA | AFP

- FIFA implacable -

El diario El País de España publicó un amplio artículo sobre la actual posición de Ansu Fati, la Real Federación Española de Fútbol y la FIFA. La información que comparte el periódico, es que el ente máximo del fútbol busca primero que la RFEF cumpla con todos los requisitos de inscripción de Ansu para así considerarlo español. También explicó que por la condición de “menor de edad” de Ansu, la FIFA es muy estricta con la documentación para probar que “cumple con las exigencias estatutarias de prevención del tráfico de niños en el fútbol”.

El panorama para la RFEF se complica pues la FIFA exigió “más documentación de la habitual dado que se trata de un menor de edad”. Lo que el ente máximo del fútbol busca, según fuentes de El País, es que la federación guineana expida un informe en el que certifique que “Ansu Fati nunca integró ningún equipo de categorías inferiores del país africano”. De igual modo, confirmar que “la familia no viajó a España para impulsar la carrera futbolística del niño”.

La biografía del pequeño Ansu narra que su padre viajó a España para asegurar el futuro de la familia y que, años después, ya establecido en Herrera, llegaron sus dos hijos y su esposa. Ansu arribó a los seis años y empezó a jugar fútbol en un club local. Cuando la FIFA tenga esclarecido todos estos episodios, y de cuenta que el menor no viajó para impulsar su carrera futbolística, podrá inscribirlo como español y tendría la calidad de “convocable” para cualquiera de las selecciones de la RFEF.

- Cualquier categoría -

El seleccionador español Sub-21 Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación tras dar la lista de 23 convocados para los partidos contra Alemania el 10 de octubre y Montenegro el 15 en la que no está la joven irrupción del Barcelona Ansu Fati, al que valorará “cuando pueda ser seleccionado”.

“No está porque de momento no puede ser seleccionado, cuando lo pueda ser lo valoraremos. No conozco los detalles legales, simplemente no es seleccionable y eso es todo. Cualquier jugador que sea seleccionable es susceptible de venir”, declaró el entrenador sobre si había valorado contar con Fati en su lista.

De la Fuente no quiso pronunciarse más sobre el joven jugador de 16 años, nacido en Guinea-Bissau, que está pendiente de recibir el visto bueno de la FIFA para poder jugar con la selección española y se centró en los 23 convocados, de los que espera que jueguen más en sus respectivos equipos.

El delantero de 16 años, nacido en Guinea-Bissau el 31 de diciembre de 2002, que tras debutar con la primera plantilla del Barcelona el 25 de agosto se ha convertido en la gran revelación del comienzo de la temporada en el fútbol español, adquirió la nacionalidad española el 20 de septiembre.