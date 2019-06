El atacante francés Antoine Griezmann ha vuelto a ser el tema de conversación en el mercado de fichajes. Como lo fuera en la temporada pasada en un documental que fue transmitido por la televisión española -y terminó con la decisión de seguir en el Atlético de Madrid y dejar la opción del club blaugrana- el delantero de 28 años, según medios españoles como Sport y Mundo Deportivo y el rotativo francés L'Equipe, está entre el Barcelona y el PSG.

Antoine Griezmann entre el PSG y el Barcelona, según medios españoles. (Video: YouTube / Foto: AFP)

"Ya sé dónde jugaré la próxima temporada. Sé a dónde quiero ir y los sacrificios que tengo que hacer", confesó Antoine Griezmann al programa de televisión Telematin. La afirmación no fue desarrollada y sólo quedó en una declaración. Trascendental sí, pero no definitiva. Aún no se sabe dónde jugará el atacante, y eso le encanta al goleador francés. Regatear a la prensa como si fueran defensores. Jugar con la expectativa, tal y cual como lo hiciera en la temporada pasada.

Los diarios deportivos Sport, Mundo Deportivo y L'Equipe acercan dos grandes posibilidades. Proponen al Barcelona y PSG. Si bien el club catalán sigue teniendo la primera opción, la información divulgada sobre la negativa del camerino blaugrana ha repercutido en las negociaciones, expresa Sport.

Griezmann en el calentamiento previo al duelo entre Francia vs. Turquía. (Foto: AFP)

Profeta en su tierra

Antoine Griezmann nunca jugó profesionalmente por ningún club francés. Antes de ser mayor de edad se fue de su natal Macom para formarse en la Real Sociedad. Por eso es que habla tan bien el castellano. Luego pasó al Atlético de Madrid, y a su español le agregó el acento uruguayo. Ahora, el millonario PSG pagaría su pase y lo presentaría el 1 de julio.

El diario español Sport lo expresa así en una nota del periodista Toni Frieros. El medio deportivo habla de una reunión entre el delantero francés Antoine Griezmann y el responsable del PSG Nasser Al-Khelaïfi. Expresan que el "acuerdo es total".

El atacante Antoine Griezmann llegaría como reemplazo del delantero uruguayo Edinson Cavani, quien anotaría tantos vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. No sería un cambio de jugador por jugador; sino, cada club negociaría directamente con cada goleador.

La relación entre Griezmann y el PSG sería beneficiosa para ambos. El club parisino tiene el respaldo económico para pagar por la salida del delantero galo y el jugador volvería a intentar ganar una Champions League, algo que no logró con el Atlético de Madrid.

Antoine Griezmann en la portada del diario Sport. (Foto: Twitter Diario Sport)

Barcelona por Griezmann, temporada II

Barcelona otra vez intenta formar un vínculo con Antoine Griezmann. El club catalán opta por segunda temporada contratar al delantero francés, pero el vestuario no lo acepta. Esa información es la que ha sido desarrollada en España por distinto medios.

Mundo Deportivo y L'Equipe son firmes y expresan que Antoine Griezmann llegará al Barcelona. El medio francés publicó una información en la que reveló las cifras del traspaso, y el medio español replicó los montos.

Antoine Griezmann recibe la Legión de Honor de Francia durante una ceremonia en el Palacio del Elíseo en París. (Foto: AFP)

Según L'Equipe, el traspaso de Antoine Griezmann al Barcelona será por 17 millones por cada temporada. El medio francés va más allá y desvela que sería una contratación por cinco años.

"El futuro de Antoine Griezmann pasa más por el Camp Nou que por el Parque de los Príncipes", informa Mundo Deportivo sosteniendo su noticia en el diario francés L' Equipe. El medio galo indica que el PSG estuvo en el radar, pero resulta muy poco probable. Al menos, sostiene, que "Neymar acabe en el Barcelona, lo que es muy poco probable", firma el medio español.