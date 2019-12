* Entrevista proporcionada por LaLiga

Este miércoles el Barcelona y el Real Madrid se enfrentan en el Clásico del fútbol español y LaLiga entrevistó a Antoine Griezmann, jugador del Barcelona que antes vistió la camiseta del Atlético de Madrid. Para el delantero francés no es una novedad enfrentar a los blancos; sin embargo, a nivel personal, lo toma como un partido más en la lucha por el título, ya que ambos son líderes del certamen con 35 unidades.

Llevas 10 temporadas en LaLiga. ¿Cómo te ves? ¿En qué momento de tu carrera estás?

Bueno, estoy aprendiendo nuevas cosas y viendo nuevas cosas. Intentando integrarme lo mejor posible en el grupo, estoy muy feliz de estar aquí y estoy disfrutando. Espero mejorar y hacer más goles o dar asistencias.

¿Qué supone para ti haber fichado por el Barcelona?

Estoy muy feliz y es un orgullo. Muy feliz de estar aquí y mi padre está orgulloso de ver a su hijo en el Barza. Y yo quiero hacerme un nombre aquí en este club y en la historia y seguiré trabajando mucho para ser un jugador importante. En eso estamos.

¿Cómo están siendo estos primeros meses en el Barza?

Bien, como he dicho estoy adaptándome, intentando aprender lo más rápido posible la táctica, y el juego, porque venía de otro fútbol. Pero estoy bien, me siento bien, con piernas y con buena mente, con ganas de trabajar, de aprender y de mejorar.

¿Cómo es jugar con Messi?

Bueno, al final lo veo todos los días. Intento mirar sus movimientos, moverme cuando él tiene el balón para tener esa conexión. Es Leo Messi, el mejor de mundo, y es un placer jugar para él.

¿Cómo ves a Luis Suárez?

Tiene mucho gol. No necesita muchas para meterla dentro y ahora está con mucha confianza. Se ve porque cada vez que tira es peligro de gol o es gol. Tenemos que ayudarle nosotros para darle las mejores condiciones para que tenga más ocasiones y que pueda marcar más goles.

¿Qué es para ti un Clásico Barcelona vs. Real Madrid?

Bueno, es el partido más importante del año. Es un espectáculo, una previa intensa en la tele, porque lo veía por la tele, y haremos todo lo posible para estar al 100% y ganar el partido.

¿Cómo te imaginas que será disputar un Clásico en el Camp Nou?

Bueno un buen ambiente, con mucha tensión y muchas ganas por parte de la afición y nuestras. Y es un partido de los que quieres jugar sí o sí.

¿Qué representa para ti jugar contra el Real Madrid?

Bueno, tampoco mucho. Al final es un rival contra quien jugamos la primera plaza. En el Atlético ya era importante para la afición, era un derbi, y aquí es El Clásico. En los dos equipos hay ya ganas de jugar estos partidos contra el Madrid, y haremos todo lo posible para ganar el partido.

Se volverá a enfrentar a Sergio Ramos.

¿Qué crees que tiene que hacer el Barcelona para ganar el Clásico?

Es nuestra casa, jugar ofensivo, tener el balón y seguir la táctica que diga el míster.

¿Hay algunas claves que tú creas que sean importantes para enfrentarte contra un equipo como el Real Madrid?

No, yo creo que somos más nosotros: en nuestro juego, en cómo atacar y cómo defender, y ver dónde les podemos hacer daño.

Sabes que tu compañero Benzema está haciendo buena temporada…

Sí, sí, cada año es así. Al final siempre le ponemos dudas, pero siempre él está cada año metiendo sus 15 ó 20 goles en LaLiga por temporada. Al final es un gran delantero. Lleva no sé cuántos años en el Madrid y para mí es de los mejores ‘9’ que hay.

¿Cómo prevés que será el Clásico como partido?

Bueno, un partido muy disputado. Ojalá hagamos un gran partido nosotros, teniendo el balón, haciendo ocasiones y goles. Al final, hay que ganar, y son 3 puntos muy importantes.

Marcaste un gol al Real Madrid con el Atlético, ahora lo harás con el Barza que es el gran rival… ¿Qué se siente al marcarle un gol al Real Madrid?

Cuando juegas partidos así de importantes siempre es una gran felicidad, un gran orgullo hacer gol, pero como he dicho, no soy un jugador que solo piensa en el gol sino en hacerlo lo mejor posible para el equipo, lo que necesita el equipo en un momento del partido y, luego, si hay gol, pues mejor. Pero no me voy a pasar todo el partido tirando para hacer gol.

¿Qué objetivos se marca el equipo esta temporada?

Yo creo que intentar ganar todo lo que tenemos enfrente, todas las copas que tenemos enfrente. Va a ser un camino largo, difícil, donde estaremos muy bien, otros momentos mal… Hay que estar juntos, e intentar ganar todos los partidos que tengamos, e intentar ganar todas las copas.

A nivel personal, Antoine, ¿te marcas algún objetivo? ¿Cuál sería tu ilusión esta temporada?

Mejorar respecto al año pasado en minutos, partidos, goles, asistencias... Mejorar aspectos defensivos, ofensivos… Un poco de todo.

¿Qué sueño te queda por cumplir?

Muchos. Ganar LaLiga, ganar la Champions, la Copa del Rey, la Eurocopa, otro Mundial. ¡Muchas cosas! Hacer feliz a mi familia, a mis compañeros de club, a mis amigos… ¡muchas cosas!

