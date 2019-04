Árbitro peruano Diego Haro en polémica por dos penales que cobró a favor de Boca Juniors | VIDEO

La actuación del árbitro peruano Diego Haro en el partido que Boca Juniors disputó ante Jorge Wilstermann por la Copa Libertadores de América no estuvo exenta de polémica.

El cuadro 'xeneize' tuvo la oportunidad de reencontrarse con su público luego de la dolorosa derrota ante Atlético Paranaense, y si bien ganó 4-0 y fue superior a su rival boliviano, por lo menos dos de los tantos fueron cuestionados en parte por televidentes, usuarios de redes sociales y periodistas.

Ambos goles llegaron por la vía del penal gracias a decisiones de un árbitro de nacionalidad peruana: Diego Haro. El 'hombre de negro' (que vistió esta vez de amarillo) cobró primero a los 30 minutos y luego a los 60' sendos tiros desde los doce pasos para el equipo local.

El primero llegó por una jugada de choque entre el defensor boliviano Álex Silva y Sebastián Villa en el área visitante. Para el árbitro peruano sí hubo penal. Aunque para otros fue un choque propio del juego.

¡ASÍ FUE EL PENAL PARA BOCA!#LibertadoresxFOX | Villa fue a buscar luego de un rechazo y desde atrás, el defensor lo engancha en el área.



— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 11 de abril de 2019

El airado reclamo de los bolivianos se hizo notar. No solo de parte de Álex Silva, sino también de Serginho y compañía.

"A mí el primero no me pareció penal", dijo Mariano Closs en la transmisión de Fox Sports.

UN SEGUNDO PENAL

Minuto 60 del encuentro. El peruano vuelve a sentenciar la pena máxima. Considera, al parecer, que hubo mano del defensor Álex Silva. Polémica nuevamente. Juzgue usted mismo.

EL APOYO A BENEDETTO#LibertadoresxFOX | El Pipa le pidió a Tevez patear el penal y el Apache y Nandez lo bancaron.



— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 11 de abril de 2019

"Aquí no llego a entender lo que cobra el árbitro. No sé si es una mano o un empujón. No llego a entender esa jugada", dijo Juanjo Buscalia en el noticiero Central Fox.

¡ESPECTACULAR GOLEADA DE BOCA!#LibertadoresxFOX | El Xeneize fue arrollador y no dejó dudas en su presentación ante Wilstermann en La Bombonera.



— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 11 de abril de 2019

Pero ahí no quedó todo. Un par de horas luego del partido, Marín Arévalo, periodista argentino de TyC Sports fue aún más tajante en Twitter.

"Para mí ninguno de los dos penales que cobró Haro existieron", sentenció.