Argentina vs. Colombia en vivo online, partido hoy por el grupo B, Copa América 2019, links gratis

[TRANSMISIÓN EN VIVO] ARGENTINA VS. COLOMBIA | COPA AMÉRICA 2019 | Argentina y Colombia abrirán la primera fecha del Grupo B de la Copa América Brasil 2019 el día de HOY a las 17:00 horas en el Arena Fonte Nova. En Perú, la transmisión en vivo y en directo se puede seguir por América TV. En tanto, DIRECTV Sports emitirá para todos los países de Sudamérica. En territorio Albiceleste transmitirá TV Pública. Telemundo es una buena opción en Estados Unidos. En Colombia lo podrán ver desde la señal de Caracol TV.



Cómo llega Argentina

Este partido no será una tarea sencilla para la selección de Argentina de Messi. Los dirigidos por Lionel Scaloni presentan muchas novedades respecto a los últimos torneos oficiales que jugaron. Nombres nuevos, pero la misma esperanza de salir campeones de la Copa América tras 26 años de sequía.

Lionel Messi afronta su quinta Copa América. Antes, llegó a la final en las ediciones 2007 (Venezuela), 2015 (Chile) y 2016 (Estados Unidos). En el 2011 en su país se quedó en cuartos frente a Uruguay. Será, también, la cuarta vez que con Argentina enfrente en este torneo a Colombia con saldo de 2 victorias y 1 empate.



Cómo llega Colombia

La selección de Colombia está motivada tras golear por 3-0 a Perú en el Monumental de Ate el último domingo. Los cafeteros presentaron su mejor versión ante los peruanos y buscarán sorprender con Radamel Falcao y James Rodríguez.

Argentina vs. Colombia: Posibles alineaciones

● Argentina: Armani, Saravia, Foyth, Otamendi, Tagliafico, Rodríguez, Paredes, Lo Celso, Messi, Suárez y Agüero.



● Colombia: Ospina, Medina, Mina, Sánchez, Tesillo, Cuadrado, Cuéllar, Uribe, Rodríguez, Muriel y Falcao.

¿A qué hora será el partido entre Argentina vs. Colombia y cómo puede ver en vivo online?

El partido que inaugura el Grupo B de la Copa América Brasil 2019 entre Argentina vs. Colombia se jugará a las 17:00 horas (hora peruana) y 19:00 horas (Argentina). La transmisión estará a cargo de América TV (para Perú), TyC Sports (Argentina), Caracol TV (Colombia) y DirecTV Sports para toda Latinoamérica.



Argentina vs. Colombia | Horarios en el mundo:

17:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

19:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

23:00 horas - Reino Unido

00:00 horas del domingo - España, Alemania, Italia, Francia

Copa América Brasil 2019 | Canales de transmisión por país:

Perú - América TV / DirecTV Sports

Bolivia - Tigo Sports / DirecTV Sports

Brasil - Globo / SporTV

Colombia - Caracol / DirecTV Sports

Ecuador - Teleamazonas / DirecTV Sports

Venezuela - IVC / DirecTV Sports

Uruguay - VTV / DirecTV Sports

Argentina - TyC Sports / TV Pública / DirecTV Sports

Estados Unidos - Telemundo / ESPN +

Chile - TVN / Canal 13 / CDF / DirecTV Sports

Paraguay - Tigo Sports / DirecTV Sports

España - DAZN

Cómo ver el partido entre Argentina vs.Colombia en vivo online gratis por internet

Ya no falta nada para el debut de Argentina y Colombia EN VIVO en la Copa América Brasil 2019 y si no puedes verlo EN VIVO y EN DIRECTO desde tu casa y en la TV puedes disfrutarlo donde te encuentres a través de internet y vía streaming. Aquí te compartimos link oficial para que no te pierdas ningún partido.



