[EN VIVO ONLINE] Argentina vs. Venezuela: A qué hora juega y qué canal transmite partido hoy, Copa América 2019

● SIGUE AQUÍ, LA TRANSMISIÓN EN VIVO DEL ARGENTINA VS. VENEZUELA, PARTIDO HOY POR LA COPA AMÉRICA 2019

Sigue la Copa América 2o19, partido hoy viernes 28 de Junio. Argentina vs. Venezuela EN VIVO y EN DIRECTO. Sigue el partidazo por los cuartos de final de la Copa América que se disputará hoy desde las 14:00 horas (hora peruana), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La transmisión por TV estará a cargo de América TV (para Perú) y DirecTV Sports (para Latinoamérica).



Argentina vs. Venezuela EN VIVO: Alineaciones probables

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Sergio Agüero.



DT: Lionel Scaloni.





Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Luis Mago, Roberto Rosales; Tomás Rincón, Junior Moreno, Yangel Herrera (Juan Pablo Añor); Darwin Machís, Jefferson Savarino; Salomón Rondón.



DT: Rafael Dudamel.

Argentina vs. Venezuela EN VIVO se enfrentan hoy por el paso a semifinales de la Copa América 2019. (AFP).

Cómo llega Argentina

Argentina llega por los pelos a cuartos, tras perder por Colombia 2-0, empatar con Paraguay 1-1 (el portero Franco Armani evitó la derrota al atajar un penal) y ganar a Qatar.



Messi se siente obligado a ganar la Copa América y sus compañeros a facilitarle la misión. Y con esa presión añadida, Argentina no ha encontrado más que algunos minutos de buen juego contra Qatar.



Scaloni, no obstante, parece haber encontrado en Lautaro Martínez y el 'Kun' Agüero los compañeros ideales de Messi y repetirá tridente ante un equipo que no ha encajado más que un gol en la competición.

La Argentina de Lionel Messi enfrenta a Venezuela por el pase a la semifinal de la Copa América en el Maracaná. AFP

Cómo llega Venezuela

La selección de Venezuela terminó segundo en el grupo A que, sin contar con Brasil, era bastante parejo, con Perú y Bolivia como principales rivales.



Los llaneros iniciaron con un empate angustioso contra la 'Blanquirroja' (0-0), repitieron marcador ante la 'Canarinha' y cerraron con victoria 3-1 frente a los del altiplano.

"Es un rival de mucha historia, el equipo es consciente de la dimensión del partido de mañana. Enfrentar a Argentina, bicampeona del mundo, que tiene al mejor jugador del mundo (por Lionel Messi)", dijo el seleccionador venezolano, Rafael Dudamel, en rueda de prensa previa al decisivo encuentro.

8. Yangel Herrera. (Foto: AFP)

¿A qué hora será el partido entre Argentina vs. Venezuela y cómo puedo ver en vivo online?

Hoy se juega un partidazo por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019, Argentina vs. Venezuela se enfrentan por la clasificación a las semifinales desde las 14:00 horas (hora peruana). La transmisión estará a cargo de América TV (para Perú), TyC Sport (para Argentina) y DirecTV Sports (para toda Latinoamérica).



Argentina vs. Venezuela | Horarios en el mundo

14:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

¿Dónde y cómo seguir por TV en vivo el Argentina vs. Venezuela por la Copa América 2019?

Este encuentro será transmitido en nuestro país por la señal de América TV. También se podrá apreciar por la señal de DirecTV Sports para Sudamérica. En Argentina por TyC Sports y Canal 7 TV Pública. En México y Centroamérica por Sky HD. En Francia vía beIN Sports. En Alemania, Italia, España y Japón por DAZN. En Estados Unidos por ESPN+, Telemundo Deportes y NBC Sports. Streaming internacional HD por Bet365.

Cómo ver el partido entre Argentina vs. Venezuela en vivo online gratis por internet

Las selecciones de Venezuela vs. Argentina estarán frente a frente por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019, luego de terminar segundos en sus respectivos grupos y si no puedes verlo EN VIVO y EN DIRECTO desde tu casa y en la TV puedes disfrutar lo mejor del fútbol en vivo online donde te encuentres a través de internet y vía streaming gratis. Aquí te compartimos los links oficiales para que no te pierdas ningún partido:



● TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE PARA PERÚ



▶ VER AQUÍ partido hoy Argentina vs. Venezuela en vivo online vía Streaming, Copa América 2019

▶ VER AQUÍ partido Argentina vs. Venezuela en vivo online vía Streaming en Perú por ANDROID, Copa América 2019

▶ VER AQUÍ partido Argentina vs. Venezuela en vivo online vía Streaming en Perú por iOS, Copa América 2019

● TRANSMISIÓN EN VIVO ONLINE PARA LATINOAMÉRICA



▶ VER AQUÍ partido Argentina vs. Venezuela en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica, Copa América 2019

▶ VER AQUÍ partido Argentina vs. Venezuela en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica por ANDROID, Copa América 2019

▶ VER AQUÍ partido Argentina vs. Venezuela en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica por ANDROID, Copa América 2019

Asimismo podrás disfrutar el minuto a minuto de este partido de la Copa América 2019 EN VIVO y EN DIRECTO a través de la web del Diario EL Comercio.



10 DATOS A CONSIDERAR PARA EL ARGENTINA VS. VENEZUELA

● Argentina le ganó a Venezuela las cinco veces que se enfrentaron en Copa América, con marcador acumulado de 28-3.



● Será la segunda vez que Argentina y Venezuela se enfrenten en una fase eliminatoria de Copa América; la anterior fue en la pasada edición, y la Albiceleste ganó 4-1.



● Argentina promedia 5,6 goles por partido ante Venezuela en Copa América; es el mayor promedio entre dos equipos que se enfrentaron en más de una ocasión en la competencia (28 goles en cinco enfrentamientos).



●Venezuela acumula tres partidos invicto ante Argentina en todas las competiciones (1V 2E); previamente, había perdido 20 de los 21 enfrentamientos anteriores (1V).



● Argentina disputará por décima vez los cuartos de final de Copa América, la única vez que no estuvo presente fue en 2001, año que no participó de la competencia; superó la fase en cuatro de las últimas cinco ocasiones.



● Venezuela dirá presente por cuarta ocasión en los cuartos de final de la Copa América; solo superó la fase en 2011, cuando venció 2-1 a Chile.



● Venezuela es el equipo de cuartos de final que permitió más remates e intentó menos en la fase de grupos de la Copa América 2019: 32 tiros a favor y 46 en contra.



●Lionel Messi participó en 10 goles de Argentina ante Venezuela en todas las competiciones (4 goles y 6 asistencias); es su máximo ante una selección (10 también Paraguay).



● Entre Salomón Rondón, Josef Martínez y Jhon Murillo anotaron seis de los últimos siete goles de Venezuela ante Argentina en todas las competencias (dos cada uno); el restante lo marcó Juan Pablo Añor.



●Sergio Agüero fue el jugador de Argentina que participó en más remates en la fase de grupos de la Copa América 2019: 13 – 7 remates intentados, 6 chances creadas.

VIDEO | Te puede interesar: Así fue la tanda de penales entre Brasil vs. Paraguay.