La selección de Argentina perdió 1-0 ante Brasil en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita por amistoso internacional que corresponde a la fecha FIFA. Este clásico ha generado que en Facebook aparezcan divertidos memes.

Los cibernautas crearon graciosos memes en Facebook sobre este amistoso entre Brasil y Argentina. El protagonistas de estas publicaciones fue Sergio Romero quien salió mal en el gol de Miranda.



Cabe resaltar que Argentina no contó con Lionel Messi quien no fue convocado para esta fecha FIFA. La estrella decidió quedarse en Barcelona y aún no se sabe cuándo regresará al combinado albiceleste.



Por su parte, Neymar fue una de las figuras de este partido. La estrella del PSG sacó el centro para que João Miranda marque el único gol del partido.