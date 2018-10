La selección de Argentina se enfrenta a Brasil en el estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita por amistoso internacional que corresponde a la fecha FIFA. Este clásico ha generado que en Facebook aparezcan divertidos memes.

Los cibernautas crearon graciosos memes en Facebook sobre este amistoso entre Brasil y Argentina. Los protagonistas de estas publicaciones fueron Lionel Messi y Neymar.



Cabe resaltar que Argentina no contará con Lionel Messi quien no fue convocado para esta fecha FIFA. La estrella decidió quedarse en Barcelona y aún no se sabe cuándo regresará al combinado albiceleste.



Por su parte, Neymar fue una de las figuras del último triunfo de Brasil por 2-0 sobre Arabia Saudí. El jugador del PSG estará presente en este partido.