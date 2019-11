Argentina vs. Brasil | EN DIRECTO | Se miden en Arabia Saudita por la fecha FIFA | Seguir Argentina vs. Brasil ONLINE por TV y señal de transmisión EN VIVO vía Argentina vs. Brasil | Con el delantero del Barcelona Lionel Messi y el atacante del Manchester City Gabriel Jesus. Tanto el técnico de la albiceleste Lionel Scaloni como el estratega de la verdeamarela Tite, irán por el triunfo por la gran rivalidad que enfrenta a ambos planteles.

Argentina vs. Brasil EN VIVO EN DIRECTO | Se medirán este viernes 15 de noviembre del 2019 en el King Saud University Stadium de Arabia Saudita. El partido está programado para disputarse a las 8:00 p.m. (Hora Local), 12:00 p.m. (Hora de Perú), 2:00 p.m. (Hora de Argentina y de Brasil). El duelo entre Argentina vs. Brasil se podrá ver por TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, TyC Sports Interior para todo el territorio argentino; mientras que, para Brasil se podrá seguir por SporTV, Globo.

Argentina sigue entrenando en Mallorca

Argentina vs. Brasil | Canales en el mundo

Argentina: TyC Sports Argentina

Brasil: SporTV / Globo

Canadá: beIN Sports

Francia: beIN Sports Connect

Israel: Sport 4

Portugal: Sport TV Live

España: DAZN Spain

Estados Unidos: beIN Sports Connect

México: TUDN

Argentina vs. Brasil | Horarios en el mundo

Perú: 12:00 p.m.

Los Ángeles: 9:00 a.m.

México: 11:00 a.m.

New York: 12:00 p.m.

Sao Paulo: 3:00 p.m.

Argentina: 2:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Uruguay: 2:00 p.m.

Londres: 5:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

Rusia: 8:00 p.m.

Messi, la gran atracción en Argentina

Messi entrenando con la selección argentina. (Foto: AFP)

Argentina vs. Brasil se medirán en Arabia Saudita por un partido amistoso internacional programado por la fecha FIFA. Los cuadro sudamericanos llevarán su rivalidad hasta tierras árabes y disputarán un duelo con los convocados Lionel Messi del Barcelona y Gabriel Jesus del Manchester City.

La selección argentina de fútbol desarrolló este martes, con Lionel Messi como protagonista, la segunda de las cuatro sesiones de entrenamiento que realizará en la capital balear antes de enfrentarse en sendos amistosos a Brasil, en Arabia Saudí, y a Uruguay, en Israel.

El crack del Barcelona saltó por primera vez al césped -el lunes permaneció en el gimnasio- de las instalaciones deportivas del Real Mallorca en Son Bibiloni, para ejercitarse junto al resto de sus compañeros, 26 futbolistas en total.

Messi acaparó la atención de los medios de comunicación, aunque esta vez no se repitió el caos en el acceso a las instalaciones del primer día de entrenamiento del combinado albiceleste.

Rodrygo, el elegido por Tite

Tite dirigiendo el entrenamiento de Brasil. (Foto: AFP)

Brasil jugará este viernes en la capital saudí un amistoso frente a Argentina, el primero que jugará Rodrygo con la selección absoluta. “Estoy preparado. Nunca se sabe, todo puede pasar. Pero esta presión (de marcar goles) no existe. Si me toca jugar, jugaré como sé, naturalmente, con el objetivo de buscar la victoria de la selección”, subrayó.

Dijo que estar con la selección mayor es un “sueño realizado”. “Poder llegar aquí y actuar lado a lado con algunos de los mejores futbolistas del mundo, que sigo sus carreras desde hace tanto tiempo, es una alegría que no sé explicar en palabras”, señaló.

Sobre la competencia con jugadores como Neymar y Gabriel Jesus, Rodrygo manifestó que “el nivel es altísimo”, pero afirmó estar “preparado” para cuando Tite lo necesite.

“Tite sigue mi carrera desde hace mucho tiempo y sabe perfectamente el tipo de futbolista que soy. Pero aún no me dijo dónde quiere que juegue estos partidos”, añadió. Dijo que está dispuesto a jugar donde el seleccionador de la Canarinha o Zinedine Zidane lo pida.

Argentina vs. Brasil | Posibles alineaciones

Argentina: Andrada; Foyth, Otamendi, Kannemann o Pezzella, Tagliafico; Paredes, De Paul, Lo Celso o Acuña; Messi, Agüero, Lautaro o Alario

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Arthur; Gabriel Jesus, Philippe Coutinho, Rodrygo; Firmino